Un millar de personas se dará cita los días 25 y 26 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para asistir a la segunda edición del Congreso Andaluz de Coeducación que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte y las Universidades Públicas de Andalucía, que lleva por título 'Del feminismo en las aulas, a la transformación social'.

Este encuentro, que inaugura la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, tiene el objetivo de analizar la situación actual de la coeducación en Andalucía a través de los Planes de Igualdad en los centros educativos, así como poner en valor las distintas y variadas propuestas sobre esta materia que se están llevando a cabo en la comunidad, han avanzado en una nota desde la Junta.

Ruiz ha avanzado que "la participación ha duplicado a la de la primera edición, cuando hubo 435 personas", al mismo tiempo que ha destacado que "habrá asistentes de otras comunidades autónomas, lo que demuestra el interés que ha despertado este Congreso y que se ha convertido en un referente nacional".

Este congreso se configura como "un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje sobre la importancia de la integración de la coeducación en el sistema educativo andaluz, que garantice un desarrollo personal integral en igualdad del alumnado, promoviendo la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del género, contemplando la diversidad sexual y de modelos familiares". En este encuentro se combinarán la formación, la investigación y el intercambio de buenas prácticas, ha resaltado Rocío Ruiz.

Un año más, esta cita va dirigida fundamentalmente al profesorado, al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria, responsables de los Centros del Profesorado, así como personal técnico de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer, representantes de las AMPA o asociaciones de mujeres que realizan proyectos de coeducación, así como de otras personas profesionales vinculadas al ámbito educativo. Y, muy especialmente, la temática de este año está dedicada a las personas responsables de los Planes de Igualdad de los Centros Educativos de Andalucía.

Los contenidos del II Congreso Andaluz de Coeducación discurren desde aquellos más teóricos, relacionados con el establecimiento del marco normativo que sustenta la obligatoriedad de trabajar la igualdad en los centros educativos, a otros más concretos relacionados con herramientas metodológicas para su aplicación directa en las aulas, como cortometrajes, cuentos o teatro social.

Asimismo, participan una veintena de ponentes que, además de especialistas en las diversas temáticas que se van a abordar, como violencia de género en la adolescencia, masculinidades igualitarias o lenguaje y valores, son referentes nacionales, como es el caso de la investigadora experta en violencia de género en adolescentes y jóvenes, Carmen Ruiz Repullo; la formadora e investigadora en coeducación Gema Otero Gutiérrez o el antropólogo y especialista en género y masculinidades Ritxar Bacete.

A lo largo de estos dos días, habrá ponencias, mesas expertas, espacios formativos y talleres, mesas de comunicaciones, música, teatro, juegos coeducativos, cortos por la igualdad, mesas bibliográficas especializadas sobre la prevención de la violencia de género, el empoderamiento femenino, juguetes y juegos igualitarios, no sexistas y no violentos, cuidados, conciliación, corresponsabilidad y autonomía personal, reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, lenguaje igualitario y no sexista, visibilización de las mujeres, masculinidades en positivo, educación afectivo-sexual y emocional y orientación educativa y profesional con perspectiva de género.

La consejera ha señalado que "queremos que el Congreso Andaluz de Coeducación sea un referente en esta materia, y creo que estamos en el camino, donde pongamos en valor la importancia de la coeducación como mecanismo de igualdad social, potenciemos la investigación y el conocimiento, dotemos a las personas profesionales de un espacio formativo y favorezcamos la colaboración y coordinación entre instituciones".

Comunicaciones y trabajos

El II Congreso Andaluz de Coeducación ha recibido un total de 39 trabajos, a través de 22 comunicaciones, once posters y seis vídeos. De las 22 comunicaciones, la mayoría (diez) abordan la prevención de la violencia de género, bien sea a través de estudios o mediante la presentación de propuestas de intervención con el alumnado desde distintos ámbitos, como la educación emocional, la educación afectivo sexual, la masculinidad en positivo, las tecnologías de relación información y comunicación, entre otras. Además, se abordan diferentes tipos de violencia y se un espectro amplio de edades.

El resto de comunicaciones abordan temáticas diversas como la visibilización de referentes femeninos, corresponsabilidad, empoderamiento de las mujeres, presencia en las carreras STEM y escuelas de familias.

Los once posters presentan trabajos a través de los cuales abordan cuestiones relacionadas con los planes de igualdad y la formación en igualdad, la aplicación de la perspectiva de género, las aportaciones del feminismo, la prevención de la violencia de género y la visibilización de referentes femeninos. Mientras que los seis vídeos también trabajan algunos de los temas ya señalados, como la prevención de la violencia de género, la visibilización de referentes coeducativos, la igualdad y la diversidad.

El Congreso ha admitido propuestas sobre dos líneas de trabajo: de investigación y experiencias. La primera de las líneas incluye aportaciones al conocimiento teórico básico o aplicado sobre la temática del Congreso, los Planes de Igualdad en los centros educativos, y supone la presentación de resultados, ya sean intermedios o finales, de un estudio donde se hayan seguido las fases y requisitos de las metodologías de investigación en educación. Y la segunda se refiere a experiencias docentes innovadoras, reflexiones acerca de la praxis educativa, o buenas prácticas llevadas a cabo en este terreno.

La selección de los trabajos ha correspondido el Comité Científico, formado por 21 personas y que esta edición vuelve a estar presidido por la catedrática de Historia de la Educación de las Mujeres en la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha García. El Comité Científico se constituyó el pasado 27 de mayo y en el mismo están representadas las Universidades Públicas de Andalucía a través de sus Facultades de Ciencias de la Educación.

Cabe recordar que el I Congreso Andaluz de Coeducación se celebró en Sevilla en marzo de 2020 y logró una magnífica valoración por parte de las personas asistentes. En él participaron 435 personas, de las cuales 115 fueron profesorado de las distintas etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de los Centros Educativos de Andalucía; 135 participantes fueron alumnado de las Facultades de Ciencias de la Educación de Andalucía, y el resto personal de distintas asociaciones, entidades y centros de trabajo dedicados al ámbito de la educación. Contó con once ponentes y 16 componentes del Comité Científico, y 25 trabajos seleccionados que fueron comunicados en el Congreso.