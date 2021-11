La Plataforma Basta Ya, que agrupa a médicos de Atención Primaria ha escrito una extensa carta al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la que solicita el cese de dos altos cargos del Sistema Andaluz de Salud a nivel regional y otros dos puestos de dirección en la provincia de Málaga.

El colectivo solicita la expulsión del director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, según manifiestan "por su escaso conocimiento" y "desprecio" en cuanto a la Atención Primaria.

"Durante su mandato no ha cumplido ni una sola de las promesas realizadas por la Junta de Andalucía a nuestro colectivo e incluso ha tomado decisiones que han empeorado gravemente nuestra situación", critican en el escrito. Entre esas decisiones señalan la de "no contratar rastreadores tras la primera ola" o no reformar la Primaria durante la sucesión de ondas epidémicas. Los facultativos denuncian la mala estructuración de las agendas médicas, con 40 pacientes por jornada, la falta de equiparación salarial o la limitación del acceso a pruebas diagnósticas.

"Los médicos seguiremos huyendo de la Atención Primaria en un sangrado continuo y a chorro, como hasta ahora".

Exigen estos profesionales el cese del director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Diego Vargas Ortega, como "responsable directo de la mala gestión realizada hasta ahora de la Atención Primaria".

"Si bien ha recogido algunas de las reivindicaciones de nuestro colectivo (promesas electorales) en las instrucciones de la dirección general que dirige, ninguna de ellas ha ido acompañada del presupuesto y la planificación que su puesta en marcha requerían, con lo cual estaban condenadas desde su inicio a un fracaso seguro", mantienen.

A nivel provincial, Basta Ya solicita la expulsión del gerente del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Javier Vargas López. Este colectivo enumera una extensa lista de motivos por los que piden la salida de este cargo sanitario. Entre ellas destacan la falta de seguridad en los centros de salud y la ineficacia de los circuitos covid, agendas abusivas, abuso de los contratos eventuales o la rotación constante de personal que impide la adaptación de los equipos.

Por último, piden la renovación del director de Cuidados, un cargo ocupado por Antonio Jesús Vázquez, "responsable directo de toda la situación de la enfermería en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce". Basta Ya le atribuye la "perdida del referente enfermero" y la ruptura del trabajo en equipo.

Al final del escrito, firmado por la presidenta de Basta Ya en Málaga y Andalucía, Carmen González, la plataforma se dirige directamente al consejero de Salud, Jesús Aguirre: "Mantenemos la confianza en su larga trayectoria de lucha por poner en su lugar a la Atención Primaria, por mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios y mejorar la asistencia que ofrecemos a los andaluces y a los malagueños. Esperamos que entienda que lo hacemos con la mejor de las intenciones y que necesitamos su pronta ayuda".