Un total de cinco videojuegos relacionados con la cultura y el patrimonio histórico de Málaga han sido premiados en el maratón 'Margot Talent Game Jam', celebrado este pasado fin de semana en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

El maratón, organizado por la empresa Azafata Margot junto al Polo Digital y emprendedores, cuenta con la colaboración de Coca-Cola, Dunkin, Pierre and Vancances y Krill Audio, además de diez proyectos del Go2Work de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). El maratón ha durado desde las 15.00 horas del viernes hasta las 15.00 del domingo. A las 20.00 se anunciaron los ganadores.

El evento, retransmitido en directo por el canal de Twitch del Polo, ha contado con un total de 6.500 visualizaciones. 64 participantes divididos en 14 equipos han desarrollado 14 videojuegos en 48 horas.

Esta vez, la 'Margot Talent Game Jam', ha partido de una premisa diferente en cuanto a su desarrollo. Normalmente, parten de una temática concreta que se revela el mismo día de su inicio, o un poco antes. En esta ocasión, los participantes han diseñado juegos para cinco espacios culturales de la ciudad en forma de ficción: una gran iglesia inacabada, con vidrieras y mucha altura; un teatro romano recostado en una colina; un castillo que protege una bahía; un puerto marino muy concurrido y un cementerio victoriano.

Los ganadores del concurso han recibido un total de 8.500 euros en premios, divididos por categorías. Cada una de las cinco categorías contaba con 1.500 euros, además de un premio del público de 500 euros y otro con el mismo valor a la experiencia “más jugable”.

Los ganadores han sido 'Manquita Builder', del equipo 'Soy Vanesa Group', en la categoría Iglesia y con el premio del público, 2.000 euros; “Cita en el muelle”, del equipo 'Made in Mavis', en la categoría Muelle y mejor juego rejugable, 2.000 euros; 'Castle Frog', del equipo “1.0”, en la categoría Castillo, 1.500 euros; 'Can you help me?', del equipo 'Devslovers'”, en la categoría Cementerio, con 1.500 euros y 'Act or die', del equipo 'Gunga ginga gang', en la categoría Teatro, con 1.500 euros.

El concurso tiene la finalidad de impulsar el talento emprendedor de los desarrolladores y brindarle a los ganadores la oportunidad de formar parte de un proyecto que, a través de videojuegos interactivos, fomente la promoción cultural de Málaga.