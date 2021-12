El doctor Gómez Medialdea cuenta con más de 30 años de experiencia en la especialidad médica de Angiología y Cirugía Vascular a nivel provincial. Durante su trayectoria, ha realizado más de 10.000 operaciones y 40.000 en colaboración con otros profesionales, posicionándose como un referente nacional. Ahora se incorpora a Vithas Málaga como jefe de servicio de esta especialidad y uno de sus objetivos es concienciar a la población sobre la necesidad de prevenir las enfermedades vasculares.

Acaba de incorporarse como jefe de servicio de Angiología y Cirugía vascular en Vithas Málaga.

La visión de Vithas Málaga de cómo plantear un hospital privado se adapta mucho a como yo pienso, al trabajo en equipo. Así es como he trabajado siempre, compartiendo los conocimientos de un grupo de médicos especialistas, liderados por el profesional con más trayectoria. Es lo que se llama ahora medicina de excelencia o medicina de calidad, pero no es más que una manera de compartir los conocimientos de muchos especialistas, lo que llamamos sesión clínica o puesta en común, sobre todo en los casos más difíciles, para ayudar a mejorar la atención que se da a los pacientes. Es lo que defiende Vithas Málaga de una manera bastante clara y es lo que me ha hecho declinarme por esta opción.

Esto dará más tranquilidad y garantías a los pacientes…

La idea es mantener la personalización de la atención del enfermo y además contar con el equipo, porque si no, el seguimiento y la sensación de afectividad y relación médico-paciente la podemos estropear. Es como una escalera, el médico con su paciente, el equipo que da soporte y el hospital que tiene una filosofía de trabajo en común.

¿Podría explicar a grandes rasgos qué es la angiología y la cirugía vascular?

Para que lo entendamos, son todas las enfermedades que afectan a las arterias de todo el cuerpo menos las que están dentro del cráneo y menos las del corazón. Y matizo, cuando hablamos de una arteria no hablamos de una tubería, hablamos de un organismo vivo, que tiene muchas formas de vivir y de crecer, y eso hace que las enfermedades vasculares tengan mucha trascendencia y, a veces, mucha gravedad.

« La patología arterial es más frecuente en hombres; las varices, en las mujeres»

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes?

Isquemia crónica de extremidades, estenosis carotídea, aneurisma de aorta abdominal e insuficiencia venosa. En Vithas Málaga participamos en estas enfermedades en distintas etapas. Por ejemplo, en el ictus, lo que hacemos es intervenir preventivamente lesiones que pueden provocarlo y así evitarlo. Son especialidades médicoquirúrgicas en las que no solo nos dedicamos a operar, sino que hacemos prevención, tratamiento médico y operaciones. Si un paciente de más de 50 años se hace un estudio vascular mínimo, podemos detectar enfermedades vasculares como la estenosis carotídea, que puede provocar un ictus; una aneurisma de aorta que puede romperse y producir una hemorragia; o la isquemia de extremidades, que son obstrucciones en las arterias. Cuando en medidas de control sencillas encontramos una patología vascular periférica tan banal como puede ser el síndrome del escaparate, sabemos que ese paciente además va a tener en un porcentaje alto alguna enfermedad del mismo tipo en la coronaria o en el cerebro.

¿Se pueden prevenir estas enfermedades?

Es lo que pretendemos, dar las armas a los pacientes para que hagan una prevención a medida. Si viene un paciente con más de 50 años que es diabético, hipertenso, que además tiene mucha actividad laboral y tiene sobrepeso, con antecedentes familiares de trombosis de algún tipo, lo que hacemos es, tras un estudio sencillo, caminar hacia esa prevención. Lo mismo podemos decir con las varices, por ejemplo, hay que hacer un seguimiento y enseñarle al paciente lo que tiene que hacer más allá de si se opera o no. Hay que tener en cuenta que la población vive muchos más años, por lo que hay más porcentajes de personas con enfermedades vasculares que tenemos que atajar en las fases más precoces con las armas más sencillas.

¿Cuál es el perfil de estos enfermos?

La patología arterial es más frecuente en hombres, lo que no quiere decir que no haya mujeres que sufren este tipo de enfermedades. Los pacientes que pueden tener este tipo de riesgo de tipo arterial, de aneurisma de aorta o el riesgo de ictus por estenosis carotídea, son pacientes hipertensos, muchos de ellos con el colesterol alterado, diabéticos, fumadores y también puede haber antecedentes en la familia que los haga más propensos a este tipo de enfermedades. En muchos de ellos, en el núcleo de estos factores, está la obesidad. Cuando esto se plantea a la población, siempre se piensa en el corazón, pero queremos transmitir que las enfermedades relacionadas con la arteriosclerosis afectan a cualquier arteria del cuerpo. Cuando hacemos el tratamiento y la prevención de estos factores de riesgo estamos ayudando a disminuir la gravedad y la evolución de varias enfermedades cuya base es la arteriosclerosis.

Una de las enfermedades que más suena son las varices.

Las varices es una enfermedad crónica que afecta más a las mujeres. El problema es que se tratan y se olvidan. Las varices llevan una serie de cuidados médicos, una prevención, un control del peso, un seguimiento dependiendo del tipo de persona y del tipo de variz. Esto lo sabe el especialista y tiene que explicarlo. Hay que seguir todos los consejos para que las posibilidades de que aparezcan nuevas varices en el futuro disminuyan.

¿Qué recomendaciones?

Lo normal es que los pacientes con los factores de riesgo que hemos comentado visiten a su médico y mi consejo es que hagan caso a lo que su médico les dice. Seguramente, si detecta algo inusual, lo mandará al especialista. Frecuentemente, el paciente no le da importancia, por ejemplo, a los dolores de las extremidades y los achaca a la artrosis, pero los dolores de piernas tienen también otro tipo de causas. Así que cuando aparezcan molestias inusuales, hay que observarse bien y comunicárselo al médico para que, en su caso, lo mande al especialista y hacerse al menos una vez un examen de salud, en este caso por el especialista vascular, para que detecte si ya están en riesgo.