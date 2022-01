El incesante aumento de contagios que se producen a diario en esta sexta ola de la pandemia del coronavirus dibuja un escenario no muy favorable para el inicio de planteamientos como gripalizar la Covid-19 o comenzar a tratarla como endemia. Los expertos se muestran aún reticentes y piden precaución y cautela en la toma de decisiones.

Las declaraciones que el pasado miércoles realizaban, por un lado, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y por otro la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la posibilidad de que la pandemia merme y pase a convertirse en una endemia ha reavivado un debate que lleva ya semanas fraguándose. El escenario actual, teniendo en cuenta las cifras que a diario continúa arrojando esta nueva ola, no sería el propicio para empezar a barajar esta probabilidad, defienden los expertos, que lo consideran precipitado y solicitan prudencia.

Con la campaña de vacunación por completar y las reuniones navideñas haciendo aún estragos en la cifra diaria de contagios, comenzar siquiera a plantear la opción de gripalizar la Covid-19 o hablar en términos de endemia es algo impensable para los profesionales. La vocal de la Sociedad Española de Inmunología Carmen Martín Alonso considera que «solo cuando lleguemos a un momento de cierta estabilidad podremos empezar a plantearlo, mientras siga existiendo una transmisión que afecte a más de un continente y los casos se transmitan comunitariamente se seguirá hablando de pandemia», sostiene esta experta.

En la última jornada se han registrado un total de 1.526 nuevos contagios, seis fallecidos y 51 hospitalizaciones de pacientes infectados por Covid-19, dos de ellos en la UCI. Los datos de la sexta ola no contribuyen a mejorar el escenario. «El 40% de las muestras PCR en el laboratorio son positivas, sigue habiendo muchos contagios, muchas personas ingresadas, incluso en UCI. Hasta que no baje el número de hospitalizaciones y muertes no podemos hablar de una gripalización», defiende Isabel Viciana, miembro de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas.

Asimismo, los expertos alertan de que la variante delta continúa aún en circulación. Si bien es cierto que la ómicron copa entre el 85% y el 90% de los casos de la provincia a día de hoy, su antecesora sigue activa y contagiando: «Es otra razón por la que no debemos bajar la guardia, la cepa delta sigue circulando y no nos podemos olvidar que causa enfermedad más grave e ingresos hospitalarios», alerta Viciana.

Con cautela y precaución, los expertos sí defienden, no obstante, un cambio en las estrategias empleadas en esta sexta ola de la pandemia. «Estamos manteniendo estrategias que tienen como base las que teníamos en la primera ola y no se parece en nada a esta», argumenta Isabel Martín Alonso. La vocal de la Sociedad Española de Inmunología considera necesario actualizar las bases sobre las que se toman las decisiones en esta nueva oleada atendiendo a las características actuales del virus.

Alonso diferencia, además, otro tipo de estrategia de mantenimiento que deberá implantarse «cuando la enfermedad solo sea crónica en un área o grupo de edad determinado, entonces podría considerarse endemia». Esta profesional sostiene que la estrategia de mantenimiento podría plantearse ya pero solo podrá empezar a funcionar cuando se llegue a un momento de cierta estabilidad. Además, aboga por una estrategia nacional propia, «teniendo en cuenta la situación y las características de nuestro país, porque no sería buena idea trasponer lo que se está haciendo con la gripe a esta enfermedad, que tiene otras características diferentes».