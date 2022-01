Una vez más, un nuevo capítulo en el devenir de la parcela donde se encontraban los antiguos cines Astoria y Victoria genera discrepancias en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Noelia Losada, socia de gobierno y concejala de Cultura, ha alineado su voto con el de la oposición para apoyar un punto de una moción presentada por Unidas Podemos para que se siga excavando en aquellas zonas donde aún hay restos arqueológicos por investigar.

El punto ha salido adelante con los dos votos de Unidas Podemos, cinco del PSOE y el de la edil de Ciudadanos frente a los seis votos en contra del Partido Popular.

"Debajo del convento [de Santa Ana] ya se sabe que no hay nada más, que hemos llegado a zona estéril, pero hay dos zonas que las catas nos dicen que todavía puede haber algo más", ha explicado Noelia Losada. Una de esas zonas se ubicaría en la zona cercana a la plaza María Guerrero, junto a la calle Victoria, y la otra en la zona norte de la plaza La Merced, junto a los edificios de las Casas de Campos. "Esas dos estructuras en los límites de la plaza no afectan a la huella del edificio que se va a construir, por lo tanto, voy a poner todo mi empeño en que se siga excavando esa zona".

Losada ha adelantado que no se espera que aparezcan más restos fenicios sino más estructuras romanas y ha compartido su idea de crear una "sala inmersiva" que sirva para explicar los diferentes períodos de la historia de Málaga. Esa sala se encajaría dentro del proyecto de levantar un edificio de bajo impacto, polivalente y con predominio de la danza, en el que se combine la cultura, la historia y las vistas de la Alcazaba.

Por esto último, la edil de Cultura ha señalado que el edificio proyectado sería de menor altura que los de Casas de Campos. Además, los restos arqueológicos serían visitables.

"Quiero que, independientemente de que se haga un edificio cultural, un espacio escénico polivalente, tampoco nos quedemos sin saber qué hay en la plaza María Guerrero o en la plaza de La Merced", ha insistido.

Por otro lado, el concejal popular Francisco Pomares ha esgrimido que "no se puede excavar más en la parcela porque requiere de un proyecto de arqueología que tanto Urbanismo como la Junta de Andalucía ya ha dicho que ha terminado" y que no es posible seguir excavando "por el ánimo de encontrar restos arqueológicos" cuando no existe un proyecto constructivo.

"Lo que no vamos es a levantar Málaga entera ni la plaza de La Merced con lo que cuesta. Tenemos la ciudad que tenemos, existe debajo esa otra ciudad", ha expuesto Pomares, que, además, ha añadido que "los restos del Astoria no son de un valor incalculable, son más de la riqueza arqueológica que tiene esta ciudad y de la que abundamos".

Por su parte, tanto Unidas Podemos como el PSOE sigue reclamando que la Plaza de la Merced se mantenga abierta y diáfana, sin ningún tipo de construcción sobre la parcela de los antiguos cines.