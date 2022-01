La Diócesis de Málaga se ha manifestado este miércoles sobre la cuestión de los bienes inmatriculados por la Iglesia en el periodo 1998-2015, que ha vuelto a ser actualidad tras el informe publicado estos días por la Conferencia Episcopal Española (CEE), y ha afirmado que hasta ahora "no ha recibido una sola reclamación por parte de terceros por los bienes inmatriculados desde que se inició el procedimiento de inscripción por certificación en 1998".

La diócesis malagueña ha recordado que en los últimos años ha emitido varias notas sobre la inmatriculación de bienes inmuebles eclesiásticos, a tenor de la modificación de la legislación hipotecaria de 1998, que permitía a la Iglesia Católica inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes que eran suyos y que no se habían podido inscribir anteriormente.

En el caso de la Diócesis de Málaga, tal y como detalló este periódico el pasado lunes, el listado que le mandó el Congreso a la CEE (y que fue elaborado por el Gobierno), refleja que en ese periodo se realizaron 264 inscripciones de bienes, de las que la Conferencia Episcopal ha verificado 222. Habría así 42 casos en los que se dan algunas de las diferentes casuísticas mencionadas y que, . Quitando dos casos de bienes inmatriculados antes de 1998, siete que se adquirieron por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia, etc) y tres que pertenecen a comunidades religiosas (en concreto, a las carmelitas descalzas, a los jesuitas y a la Fundación Diocesana de Enseñanza), quedarían entonces 30 bienes del listado que la Iglesia no reconoce como suyos por diversas circunstancias: 19 que serían de terceros y once sobre los que no tiene datos suficientes para su identificación.

"En el caso concreto de la Diócesis de Málaga el total, según el listado del Gobierno, ha sido de 264 inscripciones. Sin embargo, se han verificado de manera correcta 222 inscripciones, mientras que 42 de ellas han sido atribuidas erróneamente a la Diócesis", ha reiterado el Obispado.

El Gobierno entregó al Congreso en 2021 un listado de casi 35.000 inscripciones de diversas instituciones de la Iglesia Católica en España, de las cuales hay un porcentaje que, según las autoridades eclesiásticas, "son erróneas". Así, se han verificado de manera correcta un total de 32.401, elevándose a un total de 2.575 las inscripciones que la Igleis considera atribuidas erróneamente.

"El Ministerio de Justicia había dejado clara la legalidad de las inmatriculaciones, pero la Iglesia Católica manifestó su deseo de realizar un estudio de revisión de ese listado, para analizar si tales bienes correspondían o no a la Iglesia", ha señalado la diócesis de Málaga.