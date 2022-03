«El suicidio puede reducirse hasta un 50% con campañas de prevención»

La prevención del suicidio es una asignatura todavía pendiente en la sociedad malagueña. Los expertos advierten de la necesidad de visibilizar la que es la principal causa de muerte no natural en nuestro país. ¿Cómo? A través de campañas de sensibilización y formación, dirigidas a todos los actores de la sociedad, defiende el psiquiatra Carlos Gómez.

¿Cómo se detecta la conducta suicida?

La podemos detectar por lo que dice la persona, si verbaliza que desea morir o que está pensando en morir, que tiene un plan para hacerlo; si ha habido un cambio en el estado mental de la persona, se muestra más triste o desesperanzada; o si empieza a cambiar su conducta habitual, empiezan a consumir mucho alcohol o drogas, tienen cambios de humor muy repentinos...

¿Qué decir y qué no, una vez que se ha detectado?

Por supuesto, no podemos hacer promesas que no se van a cumplir y no debemos minusvalorar el riesgo con frases como ‘ya se te pasará’ o ‘esto se arregla en dos días’. Son cosas que a veces decimos y no están muy en la realidad. Lo que debemos hacer simplemente es una escucha activa, observar qué le está pasando a la persona y ofrecer nuestro apoyo. Pero este apoyo se hace a través de la escucha, no con frases baratas. Si esta escucha evoluciona, debemos sugerir que hay personas que los pueden ayudar, como psiquiatras o psicólogos.

¿Considera que falta información y concienciación?

Sí, creo que hace falta más visibilidad. Tenemos muchas campañas de concienciación para accidentes de tráfico y, sin embargo, el teléfono del suicidio se está dilatando en el tiempo y no llega, las campañas no son numerosas... Cada vez que hay un accidente de tráfico sale en todos los medios pero cuando es un suicidio, o sale de una manera un tanto sensacionalista o se tapa.

Tampoco ha llegado todavía el Plan Nacional para la prevención que vienen reclamando.

No. Los políticos tienen que ponerse en la labor de hacer un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que sea coherente y que dé medios para poder tratar a todas estas personas, cosa que hasta ahora no han hecho.

"Hay 20 veces más personas que se intentan suicidar porque hay un sufrimiento latente, y muchas de ellas no están en tratamiento"

¿En qué medida contribuyen las iniciativas de prevención de la conducta suicida en su reducción?

Se ha observado en estudios previos que haciendo campañas de concienciación social, campañas donde los medios informen de manera veraz sobre el suicidio, entrenando a los sanitarios y elaborando dispositivos de ayuda para personas con riesgo suicida se puede reducir el suicidio hasta un 40% o un 50%. Hay una realidad que es el suicidio pero también hay otra y es que hay 20 veces más personas que se intentan suicidar porque hay un sufrimiento latente, y muchas de ellas no están en tratamiento.

Esta labor empieza, también, por las aulas, ¿no? Ya que entre los jóvenes se está extendiendo de forma alarmante.

Desde luego. Se ha demostrado que las dos formas más eficientes para prevenir el suicidio son sensibilizar a la población general y formar a los actores que están implicados en el tratamiento y la identificación del riesgo suicida. Aquí entran los profesores, los médicos y enfermeros, policías, bomberos y demás actores sociales de importancia.

En cuanto a los seres queridos, ¿cómo se trata ese sentimiento de culpa?

Hay programas de apoyo pero menos de los que debería haber. A veces esto pasa desapercibido o no se les da ese apoyo tan necesario. Queda aún mucho camino por andar. El suicidio de un ser querido impacta en todo su entorno y tenemos que ponernos todos manos a la obra porque todos tenemos un papel muy importante para prevenir el suicidio.