Málaga actualiza los calendarios de vacunación de los menores ucranianos

Andalucía se está volcando, al igual que el resto del país, en la acogida de refugiados ucranianos. Desde la llegada de las primeras personas procedentes de Ucrania que huían de la guerra, se creó un procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal de los afectados por este conflicto armado. Dentro de este se enmarcó, entonces, una línea común de actuación para todas las comunidades autónomas, mediante la cual se asegurase el acceso y el derecho a la asistencia sanitaria.

Bajo esta premisa se crearon tres calendarios acelerados de vacunación a personas refugiadas procedentes de este país, con el objetivo de dar cobertura con respecto a enfermedades o condiciones de vulnerabilidad, debido a los bajos niveles de vacunación. Especial atención se prestó entonces a los menores, ya que muchos de los niños que llegan de Ucrania no tienen actualizados estos calendarios, siendo el sarampión, la polio o la varicela algunas de las vacunas más comunes a estas edades y que todavía no han sido administradas en muchos casos.

«A todos los que vienen se les hace una revisión del calendario y si hay alguna dosis que no se le ha puesto se cuantifican y se adaptan al calendario», explica el pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro. De este modo, explica, «el sarampión y la polio suelen ser vacunas institucionalizadas en todos los países europeos y Ucrania no tiene un mal calendario. Si viene alguno que no tenga el calendario actualizado se le actualiza para que no haya ningún tipo de problema».

Esto es fundamental y prioritario, advierten los profesionales. No obstante, los casos aislados no supondrían «una bolsa importante de contagios. Cuando hay un alto número de personas que no están vacunadas de sarampión, por ejemplo, y viven en la misma comunidad, ahí se contagia rápidamente. Pero si son niños aislados, como no hay circulación del virus difícilmente se va a contagiar», explica Navarro.

Calendario de vacunación

Por tanto, y para una correcta cobertura, Andalucía ha dividido estos calendarios acelerados de vacunación en tres, en función de los grupos de edad. Los menores de 7 años serán vacunados de la triple vírica; difteria, tétanos y tosferina; hepatitis B; haemophilus influenzae b; poliomielitis; meningococo C y B; neumococo 13v y varicela.

A los refugiados entre 7 y 18 años se les inoculará la triple vírica, poliomielitis, meningococo C, varicela, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina y papilomavirus. Por último, a los mayores de 18 años se les administrará la triple vírica, poliomielitis, meningococo C, varicela, difteria y tétanos.

Todas estas vacunas se están administrando a la edad que corresponda, según marca el calendario de vacunación andaluz. Además, también se tiene en cuenta el historial clínico de la persona a la hora de inocularlas.