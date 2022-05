La ONCE va a celebrar, desde este lunes 23 y hasta el viernes 27, la Semana del Grupo Social ONCE, que este año lleva por lema ‘Los Colores son valores’. Doscientas actividades en toda la Comunidad Autónoma con un programa que desplegará actos en Málaga, Antequera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga al objeto de enseñar y compartir con los malagueños el modelo social de la ONCE y permitir que puedan conocer los servicios que presta la Organización tanto a las personas ciegas como con baja visión.

“Queremos abrir de par en par las ventanas de nuestra Organización a todos los ciudadanos para compartir con ellos nuestras ilusiones, para darles también las gracias en persona por su confianza y para hacerles sentir especialmente como es el día a día en nuestras vidas, tan lleno de barreras, de obstáculos y de inconvenientes”, afirma la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet. Este año la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña puesta en marcha por la Organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. De ahí que gran parte de las actividades programadas en todos los centros informará a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE. En Málaga, la Semana arrancará el lunes con un circuito en el hotel Ilunion Málaga con gafas de simulación y antifaz por zonas comunes que incluye la visita a una habitación accesible y una jornada de sensibilización sobre baja visión dirigida al personal de los Centros de Salud. En la inauguración de la Semana del Grupo Social ONCE en Málaga participarán el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas, la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Dolores Fernández, la concejal de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Viviendas, Francisco Pomares, y el diputado de Fomento e infraestructuras, Francisco Javier Oblaré, además de representantes de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion en la provincia. Programación completa de la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía