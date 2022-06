El grupo municipal socialista ha exigido al equipo de gobierno "el cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesión plenaria extraordinaria" para dar cumplimiento a acuerdos "para garantizar una vivienda al medio centenar de familias que está con un pie en la calle en Callejones del Perchel"

Las concejalas Carmen Martín y Alicia Murillo se han reunido con una veintena de componentes de la plataforma 'El Perchel No Se Vende', junto al cabeza de lista al Parlamento andaluz por el PSOE, Josele Aguilar, el también candidato Juan Alcover y el secretario general de la agrupación socialista Centro, Rafael Granados.

"Los vecinos del Perchel sufren la agonía de uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Málaga, que es su falta de habitabilidad", ha señalado Murillo, que indica que "el creciente precio de los alquileres por la falta de vivienda protegida, la falta de alquileres asequibles, el auge de las viviendas turísticas y ayudas municipales que no ayudan son factores que inevitablemente terminan en la expulsión de los vecinos de sus barrios de toda la vida", mientras el alcalde, Francisco de la Torre, "continúa indolente mirando hacia otro lado".

La responsable socialista ha recordado en un comunicado que a finales de enero de este año gran parte de los residentes en Callejones del Perchel comenzaron a recibir cartas de desahucio por parte de la inmobiliaria que tiene la propiedad de sus viviendas, Vitrubio, tras la compra de estas por la entidad Dazia Capital. "Desde entonces, De la Torre y sus concejales sólo han dado largas", ha recriminado.

Durante la reunión con los vecinos, Murillo ha manifestado que "en El Perchel hay acoso inmobiliario, puesto que los dueños de los inmuebles han dejado que los pisos se devalúen al no mantenerlos, para que se vayan a otro lugar, pese a que todas las familias pagan puntualmente su alquiler". Por eso, la concejala socialista insiste en que el alcalde reubique a los vecinos en viviendas en su barrio "como se recoge en el Plan Especial de Protección de Reforma Interior P.2 Perchel Sur", normativa municipal que dicta que entre sus condiciones la recuperación y conservación de la estructura urbana se debe respetar el mantenimiento de la población existente en la zona.

La concejala Carmen Martín ha advertido de que "De la Torre no está cumpliendo con los compromisos del equipo de gobierno", entre ellos que "se ponga a disposición de los vecinos de Callejones del Perchel sus servicios técnicos y jurídicos para defender sus legítimos intereses y derechos", ha manifestado. Así, ha pedido al alcalde que se vuelque con los vecinos afectados por la especulación y no alimentar la "desespersonalización" de los distritos de la capital.

"Pedimos que se dé cumplimiento al Plan Especial de El Perchel Sur, que obliga a mantener a la población que habita en el barrio. No hacer nada vulnera la calidad de vida de estas 50 familias y corremos el riesgo de que este modus operandi se extienda a otros barrios de Málaga, como ya está pasando en Santa Julia, en el distrito de Cruz de Humilladero", ha resaltado la concejala Carmen Martín.

La edil del PSOE ha afirmado que "los vecinos se sienten completamente abandonados por el Ayuntamiento, nos transmiten que después de febrero", momento en que se aprobó una moción conjunta de los grupos PSOE y Unidas Podemos durante el pleno extraordinario convocado por los socialistas, "nadie se ha puesto en contacto con ellos. Y es que el alcalde gana todas las batallas por aburrimiento, no es una novedad. Dice a todo que sí, pero no hace nada, en espera de que los vecinos se cansen de reclamar y asuman que este PP no gobierna para la ciudadanía", ha zanjado Martín.

Desde la plataforma 'El Perchel No Se Vende' exigen al Ayuntamiento que ponga en marcha la asesoría jurídica que se aprobó en sesión plenaria. Advierten de que "no cesarán en su empeño de que todos los vecinos sean reubicados, que han encontrado un abogado que les asesore y que han comenzado a preparar los recursos contra una situación que consideran injusta en la que su ayuntamiento, su administración más cercana, no ha movido aún un dedo para auxiliarles", ha relatado el grupo municipal socialista.