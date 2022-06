Con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, hoy ha llegado a la ciudad ‘El Tour del Cáncer’, una conferencia que recorre diversos puntos de España con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, además de, trasladar los servicios que ofrece la Asociación en Málaga a los pacientes con cáncer y sus familias.

A través de esta conferencia, en la que participaron el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, el doctor Carlos López-Otín, Joaquín Morales, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga y el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga, se proporcionó conocimiento general sobre el cáncer, sus causas y sus síntomas de alarma.

Una charla magistral para acercar la realidad del cáncer

Dr. López-Otin, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo; Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, Premio Europeo FEBS de Bioquímica, Premio Rey Jaime I de Investigación y Doctor Honoris Causa por varias universidades nacionales y extranjeras, llevó a cabo una charla magistral en la que explicó qué es el cáncer y presentó su libro ‘Egoístas, inmortales y viajeras: Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar’. Los beneficios obtenidos con la venta de este libro son destinados íntegramente a la Asociación.

“En el cáncer tenemos miedo a lo desconocido, al dolor y al tratamiento. Pero también a su origen, ya que no entendemos qué hemos hecho para que nos alcance”, explicó el Dr. López-Otin durante su intervención. Además, en este Tour tuvo la oportunidad de resolver dudas de los asistentes relacionadas con el cáncer, junto a Ramón Reyes y el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga.

‘No todos somos iguales frente al cáncer’

“El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer” ya que, en España no se tienen las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente, no se tiene una atención integral y continuada y no todos los cánceres se investigan lo suficiente. Estas desigualdades se reflejan en un estudio hecho público el pasado 4 de febrero Día Mundial Contra el Cáncer.

“Desde la Asociación trabajamos en dos planos. Uno con la población, con los recursos que nos proporciona la sociedad, para cubrir las necesidades de pacientes y familiares y paliar estas desigualdades, ofreciendo nuestros recursos y servicios gratuitos como orientación médica, atención psicológica y social y acompañamiento. El otro plano en el que trabaja nuestra Asociacion es junto a entidades públicas y privadas para conseguir que en el futuro, todas las personas sean iguales frente a la enfermedad”, afirmó Ramón Reyes durante su intervención en ‘El Tour del Cáncer’.

Nuevas instalaciones en Málaga

La Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha llevado a cabo en los últimos meses una reforma integral de su sede provincial, convirtiéndola en una de las más modernas de España, con el único objetivo de poder atender mejor a los pacientes y familiares que reclaman nuestros servicios. Para ello se ha dotado a las nuevas instalaciones de la última tecnología, se ha hecho una sede más funcional, con espacios abiertos y salas de espera dotadas de una decoración más uniforme para que los pacientes se encuentren en un ambiente acogedor cada vez que vengan a la asociación.

También se ha pensado en la labor que desarrollan los voluntarios, 1.224 en toda la provincia, que van a encontrar aquí su centro neurálgico y lugar de reuniones donde poder planificar las campañas de prevención que se realizan durante todo el año. El ejercicio pasado han sido 23.303 personas las que han recibido nuestros mensajes de prevención solo a través del entorno digital. Otro aspecto positivo de este cambio es el aumento considerable para el almacenaje de los materiales que son necesarios en la realización de talleres que, a partir de ahora, van a aumentar en número, calidad y variedad.

Sin embargo, son los 28 profesionales que la asociación tiene en Málaga los que asumen el mayor reto a la hora de optimizar los recursos que ofrece la nueva sede. A partir de ahora van a contar con una distribución más racional de despachos para atender a pacientes, una sala abierta donde se encuentran los diferentes departamentos y un salón de actos donde poder hacer presentaciones y diferentes actividades. Sin duda, unos buenos cimientos para poder incrementar los 8.961 beneficiarios atendidos en 2021 y superar las 14.503 sesiones realizadas con pacientes.

Todo esto se ha podido conseguir gracias al aumento considerable de socios que se ha producido en la provincia de Málaga, actualmente 11.481, y al de sedes locales que también han contribuido a que la recuperación tras la pandemia sea más rápida. Las aportaciones de los socios son las que proporcionan la estabilidad económica a la asociación y uno de los motivos por los que la sede provincial de Málaga ha contribuido el año pasado con 255.229€ a los proyectos de investigación que financia la Asociación Española Contra el Cáncer en toda España.

“Queremos que los pacientes de cáncer y sus familiares tengan estas instalaciones como un referente a la hora de luchar contra la enfermedad. Aquí van a encontrar ayuda y acompañamiento de los profesionales y de los voluntarios porque nuestra misión es que todos ellos tengan las mismas oportunidades frente al cáncer. Y con el ‘Tour del Cáncer’ queremos trasladar a la población qué es el cáncer, lo que

supone tener la enfermedad y crear conciencia sobre la realidad de los pacientes y sus familias. Desde la Asociación estamos a disposición de cualquier persona que tenga dudas sobre esta enfermedad y por supuesto, de las personas con cáncer y sus familias“, afirma Joaquín Morales, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga.

Próximos ‘Tours del Cáncer’

La Asociación Española Contra el Cáncer, conscientes de la necesidad de acercar la realidad del cáncer a la población general, continuarán realizando este ‘Tour del Cáncer’ en Albacete, el 7 de julio, para proporcionar las claves sobre lo que es el cáncer y su prevención.