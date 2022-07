El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos y Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann (una iniciativa enfocada en la promoción del empleo joven de la editorial alemana que opera a nivel mundial y que tiene el mismo nombre) han firmado esta mañana un convenio para fomentar el interés de las empresas por acoger en sus plantillas a los jóvenes de Formación Profesional que necesiten hacer sus prácticas.

De la Torre ha insistido en que este "no es un tema baladí": "Tenemos que afrontarlo, generar más empleo de calidad". Precisamente la característica que diferencia a esta modalidad dual de FP del resto es la inmersión en el mundo laboral desde el comienzo, que se compagina con el aprendizaje en las aulas.

Sin embargo, uno de los aspectos que trae mayores reticencias desde el sector empresarial es la obligación que existe desde la decisión tomada el año pasado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de remunerar a los aprendices mediante lo que denominaron "una beca".

Al respecto de este asunto, se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio: "No favorece a las empresas, no ayuda (...). Si tu vas a tener un trabajo de formar a una persona, tienes una responsabilidad sobre lo que está haciendo, y si además tienes que apostar dinero cuando después no vas a continuar con esa persona".

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil ha defendido la postura contraria: "El pago está ligado al compromiso, sin él no funciona nada (...). El momento en el que el empresario tiene que hacer ese pequeño esfuerzo, se compromete más con el aprendizaje del chico y el chico se compromete con la empresa".

Comparativa europea

Belil, encargado a nivel mundial de la gestión de esta entidad, ha comparado también la inquietud por formar a los jóvenes en las empresas españoles frente al resto de Europa: "El empresario tiene que entender, como el resto de Europa ya ha entendido, que no solo tiene que crear riqueza, pagar impuestos, crear empleo, etc. También tiene un papel como formador y como orientador. No se puede quejar luego de que el 50% de sus puestos no los puede cubrir porque no tiene gente preparada para eso".

Ha añadido: "En otros países se hace de rutina, aquí no. Aquí dejamos que sea la casualidad. Por eso tenemos una de las tasas de abandono escolar y de desempleo más altas de Europa, junto con Grecia".