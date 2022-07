La Trinidad, esperanzada por la recuperación del convento: «Esperamos que sea la definitiva»

Los vecinos del barrio de la Trinidad llevan más de 20 años luchando por sacar del abandono al antiguo convento fundado en el siglo XV y declarado como Bien de Interés Cultural en 1985.

En todo ese tiempo han asistido a numerosos anuncios de creación de mesas técnicas, proyectos de rehabilitación y futuros usos para el antiguo Convento de San Onofre que quedaron diluidos en agua de borrajas mientras continuaba el deterioro de esta histórica edificación.

Un Parque de los Cuentos, la sede de la Biblioteca Provincial o del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, un centro de la UNESCO... todos ellos proyectos fallidos que han llevado a los vecinos del barrio de La Trinidad a afrontar con cierto recelo cada nuevo proyecto que se idea para el convento.

La última novedad con respecto a este BIC se conoció ayer después de que la Junta de Andalucía, la propietaria del inmueble, activara la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución así como el estudio de seguridad y salud de obras para la rehabilitación y adecuación del antiguo Convento de la Trinidad y su entorno.

Según se recoge en el pliego, las obras convertirán al antiguo convento en un centro cultural polivalente al tiempo que funcionará como archivo provincial intermedio y también como sede administrativa. El contrato tiene una duración de 12 meses y un importe de licitación de 616.495 euros (con IVA) aunque el presupuesto total de los trabajos de revitalización de la histórica edificación alcanzan los 18,4 millones de euros.

Desde la Asociación de vecinos Trinidad-Centro acogen la licitación del contrato como una nueva esperanza para el convento y esperan que no vuelva a quedar en el cajón de los proyectos olvidados: «Estamos contentos pero no sabemos si esta es otra falsa alarma y después se quedará parado. No sería la primera vez», admite el presidente de la asociación vecinal, Juan Romero. «Parece que los que están ahora en la Junta tienen interés en ponerlo en valor, esperemos que esta sea la definitiva».

El presidente vecinal ve con buenos ojos que este último movimiento para la renovación del convento coincida con los preparativos para encargar la construcción del tercer hospital de Málaga en los terrenos del Civil, en una zona muy próxima al BIC, tanto que solo los separa la calle Velarde. «Si van a hacer el tercer hospital detrás del Civil, eso es una obra grande y esto tiene que arrancar», asegura Juan Romero, que además califica la triada de usos, como una «iniciativa buena». «Lo que queremos es que el barrio se dinamice».