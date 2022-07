El grupo municipal de Unidas Podemos (UPporMálaga) critica al alcalde, Francisco de la Torre (PP), por “echar el cierre a partir de hoy de forma definitiva a la única escuela infantil municipal pública existente en Málaga y dejar tiradas en la cuneta a las familias a las que este recurso les garantizaba sus necesidades esenciales en materia social, educativa y de conciliación”.

La concejala de UPporMálaga, Remedios Ramos, asegura que “asistimos a un día muy triste, ya que se cierra un servicio público emblemático e histórico, que procede de la antigua ‘gota de leche’. De la Torre hace un flaco favor a la ciudadanía malagueña, sobre todo a las familias más desfavorecidas, ya que a partir de ahora van a tener muy difícil encontrar las prestaciones que disfrutaban en la escuela infantil municipal, ya que era buque insignia del Ayuntamiento, un motivo para el orgullo que han aniquilado”.

Ramos recuerda que “el pasado año, gracias a la movilización de las familias y del personal de la guardería, se consiguió retrasar un curso la decisión del cierre, pero los recortes del PP ya no permiten más prórrogas, y el equipo de gobierno ha echado el cierre a un recurso educativo fundamental y ataca de forma violenta las oportunidades de integración del alumnado con necesidades educativas especiales del municipio”.

“Este cierre no tiene sentido, lo que tendría que estar haciendo el gobierno municipal es extender el modelo de escuelas infantiles municipales públicas con un servicio de calidad y que cada distrito contase con una, ya que son necesarias para las madres que buscan trabajo o tienen un trabajo precario y no tienen posibilidades de pagar un recurso privado, ya que no hay garantías de educación pública gratuita en el tramo de 0 a 3 años”, razona Ramos.

Ramos informa de que “junto al retroceso en materia educativa y social, el cierre de la guardería también podría suponer a destrucción de empleo, ya que, aunque el equipo de gobierno del PP se comprometió a mantener a todo el personal, la realidad es que aún no se ha reubicado a todas las trabajadoras ni se ha asegurado la continuidad de empleadas de contrato, como es el caso del servicio de limpieza. Tampoco se han ofrecido garantías del mantenimiento de la productividad consolidada por la plantilla ni los derechos laborales adquiridos”.