«Quiero pensar que antes de fin de año la Torre del Puerto estará aprobada»

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, hace un repaso en esta entrevista de todas las nueva infraestructuras del Puerto en sus diferentes grados de ejecución.

¿Cuánto se espera que pueda retrasarse la actualización del informe de Medioambiente de la Torre del Puerto?

Hemos trabajado desde el mismo momento en que supimos que había que elaborar un nuevo informe y nos pusimos manos a la obra con los técnicos del puerto a actualizarlo. Esperamos tenerlo listo en un plazo relativamente breve y a partir de ahí debe ser la Junta de Andalucía la que le dé la aprobación, que también esperamos que sea breve porque no ha habido cambios muy importantes de cuatro años a esta parte, ni desde el punto de vista normativo ni del entorno medioambiental, con lo cual debemos impulsarlo con mucha rapidez. Me gustaría pensar que antes de fin de año podría estar aprobado el expediente pero no depende de nosotros.

Una vez aprobado en la Comisión de Urbanismo y en el Pleno. ¿Cuánto puede tardar en llegar al Consejo de Ministros?

Todo depende de la agenda legislativa del Gobierno, de la agenda de gestión del Gobierno. Nosotros lo mandamos a Puertos del Estado y Puertos del Estado se lo hace mandar al Ministerio de Fomento para su presentación en Consejo de Ministros. ¿Cuánto se demorará cada uno de estos pasos? Va a depender de muchas cosas pero no será rápido seguramente.

¿Podríamos irnos a la Primavera del año que viene?

Ojalá fuera solo eso.

La dársena de megayates se inauguró a mediados de julio. Ya estamos viendo que hay yates atracados, ¿qué previsiones hay?

Las previsiones son francamente buenas. Estamos en contacto permanente con la concesionaria y la previsión de atraques de aquí a final de año es muy buena. Es verdad que por las características de la marina y por la ubicación geográfica nuestra, el fuerte probablemente venga a partir de octubre, que es cuando veremos más llena la marina.

¿De dónde suelen venir estos barcos?

Hay de todo. Es verdad que la base de la clientela de IGY es norteamericana pero hay de todo el mundo, de Medio Oriente, de Extremo Oriente, hay australianos…

¿Cuándo veremos las primeras obras de la marina deportiva de San Andrés?

Ahora tienen que hacer una serie de trámites, en primer lugar la adjudicación de la concesión, que yo espero que sea en el mes de septiembre, a partir de ahí tienen que elaborar el proyecto de construcción, que eso en principio deberán tener entre dos y tres meses, y luego se deberán obtener las licencias. Si todo va bien, a principios del año que viene se debería empezar a construir.

Esta zona está pendiente del Auditorio de Málaga, una infraestructura que el alcalde ha incluido en su plan para la Expo. ¿Revitaliza eso las decisiones sobre la cesión del espacio?

Lo básico ya lo tenemos hablado con el ayuntamiento. Ellos ya saben que nosotros vamos a colaborar siempre en que se haga esa infraestructura pero que no podemos renunciar a tener un espacio logístico. En su momento hablamos de una posible permuta por terrenos logísticos del ayuntamiento. Es verdad que ahora está un poco parado pero entiendo que en el momento en el que se revitalice el proyecto del auditorio, el ayuntamiento también tendrá interés en que se revitalice el intercambio.

El último escollo que tenemos que solventar para las oficinas de Muelle Heredia es alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria, para que se traslade a la otra zona de la Puerta de Colón

¿En qué punto está el proyecto de las oficinas en el Muelle Heredia?

Quizás el último escollo que tenemos que solventar es alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria para que esas dependencias que tienen se trasladen a la otra zona de la Puerta de Colón. En ese momento quedará completamente despejada la pastilla y podremos sacar a licitación el proyecto de construcción de oficinas. No sé decir cuando vamos a alcanzar ese acuerdo, ahora en septiembre nos hemos marcado como prioridad absoluta empezar a trabajar en ello, hablar con la Agencia Tributaria, ir a ver al delegado especial en Sevilla, hablar en Madrid, donde haga falta. Ese es el último escollo que nos queda por salvar.

Sobre la iniciativa de Puerto Verde, ¿cuáles son los objetivos del Puerto de Málaga en ese sentido?

Esta semana hemos inaugurado un aparcamiento cubierto con pérgolas fotovoltaicas. Con la producción eléctrica de ese aparcamiento se va a cubrir el consumo de electricidad tanto la Autoridad Portuaria como la terminal de pasajeros de Melilla. Aprovechando estas infraestructuras solares, hemos instalado cargadores eléctricos para que en un futuro la flota del puerto sea electrificada. A medio plazo tenemos un reto muy importante, que es la electrificación de los muelles, de tal forma que los ferries o los cruceros que vengan a Málaga, podamos enchufarlos y conseguir que apaguen los motores. Es un proyecto complejo, porque requiere unas exigencias de potencia muy altas. Pensemos que un crucero de los grandes es como una ciudad y eso requiere el consumo eléctrico de una ciudad. Y tenemos que pensar muy bien cómo dimensionamos.