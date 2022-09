El ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, afirmó ayer que cuando se habla del bolsillo de las familias españolas «es competencia de todo el Gobierno», precisando que si se trata de decisiones de consumo «es competencia también del Ministerio de Consumo».

Así se pronunció Garzón al ser preguntado en un acto en Málaga por las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, relativas a las competencias en cuanto a controlar el precio de los productos. Aunque en primer lugar respondió: «No me gusta valorar las declaraciones que hagan otros compañeros del Consejo de Ministros», a renglón seguido ha dicho que «lo que está claro es que cuando hablamos del bolsillo de las familias españolas es competencia de todo el Gobierno, y cuando hablamos de decisiones de consumo es competencia también del Ministerio de Consumo».

A la pregunta de si se abre una brecha más dentro del Gobierno con estas declaraciones del ministro Planas, Garzón volvió a subrayar que solo se hace «responsable» de las valoraciones que él mismo hace.

Por otro lado, calificó de «muy satisfactoria» la reunión que mantuvo la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a él mismo, con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, para topar el precio de los alimentos en la cesta de la compra.

Añadió que creen que «las grandes distribuidoras tienen margen suficiente para moderar o congelar los precios de una cesta de bienes básicos», calificando de «buena noticia» que una empresa de este tipo haya puesto en marcha la medida de congelar los precios de 30 productos básicos hasta «después de Navidad, al menos».

También anunció que el próximo lunes habrá más reuniones de este tipo, y que sabe que «la situación actual es muy difícil para las familias trabajadoras con el incremento del precio de la cesta de la compra», algo que «se dificulta para muchas familias, especialmente para las más vulnerables».

Desde su punto de vista, «el hecho de que una gran distribuidora accediera y pusiera en marcha una propuesta que significa congelar los precios de 30 productos básicos significa que es posible». Por lo tanto, «que las distribuidoras puedan empezar a hacer este tipo de medidas a iniciativa del Gobierno es muy, muy positivo para muchas familias», reiteró.

Además, cree que las familias «van a dar la bienvenida a este tipo de ayudas, en el sentido de que van a congelarse los precios al menos hasta después de Navidad», y espera que «sea el ejemplo a seguir por otras distribuidoras». También quiso agradecer «el esfuerzo que hacen las empresas», ya que «el esfuerzo que hacen las familias hasta este momento es enorme».

Garzón estuvo ayer en Málaga en la presentación de una campaña de promoción del consumo de pasas de la comarca de la Axarquía, un cultivo cuya producción caerá a la mitad este año, según los datos que maneja el sector. Garzón destacó que esta iniciativa (#comemospasas) se enmarca en una línea de trabajo de su departamento basada en promover pautas de consumo saludables y responsables y el consumo de proximidad, local, que impulsa el empleo de la zona.

Se trata de apoyar un producto saludable -declarado como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la FAO-, una industria, un producto con más de 2.000 familias alrededor de su cultivo en la provincia y «que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y dedicación». El ministro explicó que la campaña sobre la pasa, al que denominan «el caviar de La Axarquía», permitirá a la población conocer el producto para incorporarlo en la dieta y ayudar a la comarca. Cree que hace falta apoyo a sectores como este de proximidad porque «hay que arraigar la economía al territorio, proteger el empleo y promover el consumo local y de proximidad», para añadir que preocupa que el cambio climático se resiente también en el sector primario.