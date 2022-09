La candidata a la presidencia del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado este jueves el nombramiento de José Ramón Carmona como nuevo secretario general del PP de Málaga, nombramiento que se rumoreaba en los últimos días y que este jueves ya se ha hecho oficial. Carmona ocupará su nuevo puesto orgánico en la directiva del partido malagueño tras la finalización del XIV Congreso Provincial que la formación celebrará este viernes y sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez de Marbella.

"Ha hecho un gran trabajo como coordinador general en la etapa de Elías Bendodo, tiene una larga experiencia como concejal de Antequera y como parlamentario andaluz y conoce las fortalezas y las debilidades de la provincia de Málaga", ha subrayado la secretaria general saliente sobre Carmona en un acto en la localidad de Antequera, acompañada por el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo; el alcalde de Antequera, Manolo Barón; y por el propio Carmona.

Así, Navarro ha destacado "la importancia de contar con un proyecto sólido y un equipo unido", precisando que "son las claves para garantizar el éxito de nuestra vocación de servicio a los malagueños".

También ha señalado la importancia del crecimiento sostenible de Málaga, resaltando el compromiso del partido "por buscar soluciones a los problemas logísticos de movilidad y de agua que sufre la provincia", al tiempo que ha aludido al "Puerto Seco de Antequera o el avance del corredor ferroviario europeo".

Por su parte, sobre su salida de la presidencia del PP de Málaga, Bendodo ha afirmado que termina esta etapa "muy tranquilo y muy orgulloso del equipo que está trabajando y que se va a quedar al frente de una de las organizaciones provinciales del Partido Popular más potentes de España".

En su intervención, Bendodo ha dicho que cerrará un ciclo de 14 años, donde "me he sentido muy cómodo, donde el PP de Málaga ha avanzado". "Mañana voy a asistir al cierre de una etapa y que se abra una de esperanza", ha señalado. A su juicio, mereció "la pena todos los esfuerzos". "No nos han regalado nada y todo lo que hemos conseguido es a base de esfuerzo", ha sostenido.

De igual modo, ha destacado que "no hay mejor persona para ponerse al frente de este gran proyecto del PP de Málaga que Patricia Navarro" y ha señalado que "conoce al partido como la palma de su mano, y ha demostrado sobradamente su capacidad y su solvencia tanto en sus responsabilidades orgánicas como en las institucionales como delegada del Gobierno".

"El Congreso --del PP-- va a ser un gran éxito y yo me voy tranquilo", ha incidido y ha dicho a Navarro que "es tu turno, tienes las manos libres y todo mi apoyo para llevar a buen puerto el barco, que es el PP".

"Tengo la misma sensación que cuando uno tira de la puerta de casa y se va tranquilo porque todo está en orden", ha recalcado Bendodo, indicando que el hecho de que los afiliados del PP de Málaga hayan mostrado su apoyo de forma tan notable a Patricia Navarro "me enorgullece y me reconforta".

Por otro lado, ha aludido al reto de dentro de unos meses, como son las elecciones municipales. "Tenemos un equipo preparado, estoy convencido de que el PP va multiplicar sus alcaldías y, por tanto, creo que ese es el gran reto a partir de ahora".

También ha asegurado que tras el congreso "tiene que salir el proyecto más fuerte aún". "Estoy convencido de que el PP mañana da un empujón y salto de ilusión" y lo hace de la mano de Navarro, mostrándose convencido de que es "la mejor opción que tiene el PP de Málaga para seguir llevando este barco adelante".

Por otro lado, Bendodo también ha querido reconocer la labor de Carmona durante su período como concejal de Antequera "tanto en la oposición como en el Gobierno", destacando de él su "gran pasión por la política".

José Ramón Carmona es presidente del PP de Antequera y coordinador general del PP de Málaga en funciones. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Antequera durante casi 20 años y, actualmente, es secretario de la Mesa del Parlamento andaluz.