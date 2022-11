La posibilidad de que una de las obras o piezas artísticas pueda verse afectada por cualquiera sea el motivo es una cuestión que siempre ha preocupado a los museos. La tendencia reciente que ha llevado a miembros de grupos ecologistas a reivindicar la lucha contra el cambio climático en algunas de las galerías más influyentes del mundo, a expensas de poder deteriorar 'Los girasoles' de Van Gogh o 'La maja' de Francisco de Goya, ha motivado a los principales museos de Málaga a intensificar sus medidas de seguridad.

El gerente del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Javier Ferrer, ha explicado en una entrevista a La Opinión que ayer mismo mantuvo una reunión sobre el tema: "La reunión con el equipo de coordinación de sala y los vigilantes de seguridad va a permitir un incremento de los recursos (...). Además del escáner en la entrada, y el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad, se va a aumentar el seguimiento de las visitas", ha detallado Ferrer.

Asimismo, la pinacoteca junto a la Casa Natal de Picasso, el Museo Ruso y el Centre Pompidou cuentan ya con un nuevo protocolo de acción que se iniciará en caso de que tenga lugar una de dichas manifestaciones ecologistas. "Permitirá la restauración de la normalidad en sala y la recuperación de las obras", señala el gerente del Thyssen, que asimismo destaca: "Esperamos que no ocurran estos actos".

Al respecto, Noelia Losada, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, ha declarado a este periódico que el objetivo de esta medida de seguridad es "intentar que el personal esté más alerta", a pesar de que sostiene que los museos de la ciudad "ya tenían una seguridad bastante buena".

"Prudencia y sentido común"

Ante la pregunta 'qué opina de los actos vandálicos que ya han tenido lugar en la National Gallery de Londres o en el Museo del Prado de Madrid', la concejala de Cultura del consistorio indica que no va a hacer declaraciones, y sentencia: "No me gusta servir de altavoz a estas acciones y a estos vándalos".

A su opinión se suscribe el director del Museo Ruso, la Casa Natal de Picasso y el Centre Pompidou, José María Luna, que añade: "Hay que ser muy prudentes con esta situación (...). La natural prudencia y el sentido común".

Por su parte, Javier Ferrer razona que "no cree que haga bien" que se pervierta la reivindicación del cambio climático con las acciones que pueden ser calificadas de 'vandalismo'. "Está dañando patrimonio, menospreciando y violentando un espacio público (...) donde se asiste a una escena grotesca. Es irreparable", defiende el gerente del Museo Carmen Thyssen.