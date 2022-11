El Cortijo Jurado se transformará en un gran complejo de oficinas

Desde hace más de una década, el futuro del Cortijo Jurado está paralizado, más allá de las visitas -guiadas y de curiosos- para acercarse a presenciar algún episodio paranormal que siguen nutriendo las leyendas de esta hacienda del siglo XIX.

No obstante, esa situación de abandono en la que se encuentra después del intento fallido de levantar allí un hotel se va a revertir próximamente con un nuevo proyecto para esta zona de Campanillas, en este caso, dedicado a oficinas.

Es la iniciativa que impulsa SUBA, empresa promotora perteneciente a Sinerba Holding, a la que también pertenece la constructora Bilba, y que pretende crear un gran complejo inteligente de oficinas con un moderno diseño que tendrá al Cortijo Jurado como elemento central.

En concreto, según ha podido saber este periódico, contará con una superficie bruta alquilable (SBA) de más de 20.000 metros cuadrados construidos y más de 43.000 metros cuadrados de zonas abiertas.

«Estamos muy ilusionados con el desarrollo de este proyecto. Éramos conscientes de la necesidad de adaptar espacios de trabajo a los nuevos hábitos de la vida laboral, y a raíz de la pandemia consolidamos la idea de crear un espacio multifuncional», afirma Bartolomé Inglés, director general de SUBA.

Desde Sinerba indican que este complejo se compondrá de zona de espacios inteligentes y multifuncionales en una zona estratégica, por su cercanía con los terrenos de la Expo 2027 y el Málaga Tech Park. De hecho, los promotores tildan el proyecto como una propuesta «revolucionaria».

Este espacio de oficinas lleva la firma del Estudio de Arquitectura y Urbanismo Ángel Asenjo y Asociados, que ya ha iniciado los trámites previos para poner en marcha el proyecto.

Esa tramitación pasa por conseguir una ampliación de los usos del suelo que actualmente permite el Plan General (PGOU) y que lo dedica a uso hotelero. Por su parte, Ángel Asenjo, su responsable, detalla que «el proyecto se conceptualiza bajo tres pilares: bienestar, tecnología y sostenibilidad».

Tanto es así que la promotora indica que mientras antes, el 60% de la superficie se destinaba a puestos individuales y el 40% a zonas comunes, en su propuesta será al contrario, con el objetivo de crear espacios «polivalentes».

De esta manera, se generarán espacios flexibles para compaginar la presencialidad con el trabajo en remoto -el teletrabajo- y se dará protagonismo a las zonas «colaborativas y sociales».

«El concepto es que la oficina se utilice para aquellas tareas que demanden contacto personal, como son el trabajo de equipo, la socialización, el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad», añade SUBA.

«Hemos conceptualizado un proyecto en el que convivirán distintos formatos de espacios de modo que éstos puedan adaptarse al modelo laboral de cada empresa. Nuestra ciudad tiene una gran concentración de empresas tecnológicas, una industria que valora especialmente la flexibilidad de los espacios de trabajo, pero también de empresas que buscan grandes superficies diáfanas que permitan concentrar un gran número de empleados», comenta Bartolomé Inglés.

Funcionalidades

Los edificios previstos en el proyecto incorporarán fachadas que regulen la entrada de luz natural en función de las necesidades de cada momento, así como luminarias con tecnología LED que ajustarán automáticamente la luminosidad ambiental óptima.

Además, estarán equipados con un sistema de paneles solares fotovoltaicos destinados a la producción de energía eléctrica e innovadores sistemas de control de temperatura y calidad del aire en las zonas interiores del complejo.

El objetivo de la firma es conseguir las «máximas calificaciones medioambientales» y minimizar el consumo de energía y recursos.

«Nuestro objetivo es crear un centro de negocios en el que los espacios de trabajo sean flexibles y puedan adaptarse a los distintos formatos o modelos laborales que cada empresa tenga implantado. Así dividiremos el espacio permitiendo la coexistencia de distintos formatos (Serviced Offices, Áreas Coworking, zonas de Pay per Use, etc.), en las que el usuario pueda integrarse en una comunidad de perfiles similares o formatos mixtos», zanja el máximo responsable de SUBA.