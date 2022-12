El Ayuntamiento de Málaga celebró ayer, 4 de diciembre, una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio en memoria de Manuel José García Caparrós, que hace 45 años murió asesinado de un disparo durante las manifestaciones en favor de la autonomía de Andalucía.

El acto se celebró en el lugar donde fue recogido antes de morir camino del hospital en 1977, reconocido como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía desde 2017.

Al acto asistieron el alcalde, Francisco de la Torre; las hermanas de García Caparrós; ediles del equipo de gobierno y del resto de grupos, como la portavoz de Cs, Noelia Losada; el portavoz socialista, Daniel Pérez; y Remedios Ramos y Nicolás Sguiglia, de Unidas Podemos. También asistió la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro.

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez, reivindicó el espíritu del 4D «que hace 45 años unió a todo el pueblo andaluz para pedir derechos y libertades».

«Hace 45 años Andalucía era completamente distinta, los andaluces no queríamos ser más que el resto de comunidades autónomas, queríamos ser lo mismo, por eso salieron a la calle para pedir libertad y la autonomía para nuestra tierra». Además, dijo «el 4 de diciembre de 1977, Manuel José García Caparrós fue asesinado donde hoy nos encontramos. No todo se sabe de lo que ocurrió ese día y otras muchas se ocultaron, por eso hoy venimos a reivindicar el andalucismo de siempre, el que se envuelve en la bandera porque es de todos y todas, no es excluyente», dijo.

Pérez hizo un llamamiento al PP, «a la derecha que hace 45 años no estuvo en las calles en el grito unánime de libertad para el pueblo andaluz; si ahora quieren sumarse al andalucismo, que no lo hagan con un andalucismo snob; que reivindiquen el andalucismo de todos y todas», manifestó.

«El andalucismo no es patrimonio de unos o de otros, es de todos, si el PP quiere sumarse a la reivindicaciones de todos, que lo haga en sus políticas, que apueste por las políticas públicas que nos hacen a todos los andaluces mejores, y por los servicios sociales, que son los que facilitan que Andalucía avance sin dejar a nadie atrás», añadió.