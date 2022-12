«Este verano he evitado la muerte de tres niños en tres ocasiones. Si no llega a ser por nuestra intervención, esos niños de 5 o 6 años estarían muertos. Es un peligro constante, no sólo para ellos, también para los que estamos trabajando», cuenta Pilar Rosa, responsable del merendero Casa Manuel de la Lonja, el más antiguo del Palo.

Pilar vive y trabaja delante de la calle Banda del Mar, en el único tramo del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo atravesado por una carretera. El paso del tiempo ha hecho ver a los vecinos que se trató de una mala idea que sólo aporta inseguridad vial. Por este motivo, este otoño han enviado sendos escritos al Distrito Este y al área de Movilidad pidiendo pasos de peatones o de peatones elevado, firmados por unos 40 vecinos de esta calle con 71 viviendas en primera línea de playa y 103 en segunda línea, la mayoría casas mata. En el escrito se recuerda que la calle Banda del Mar, de 550 metros de largo, tiene «una inseguridad peatonal total», sin ninguna señal de limitación de tráfico (20 kilómetros hora) al inicio de la vía y tan sólo con una señal a la altura de la vivienda número 39. Además, el escrito informa de que el primer paso de peatones se encuentra a 120 metros del inicio de la calle y el segundo a 300 del anterior, además de un paso elevado en la puerta lateral del Colegio Safa ICET. El documento también destaca que no se han producido accidentes «con posibles lesiones graves a niños porque Dios no ha querido (como suele decirse) pero sí continuos enfrentamientos entre conductores y ciudadanos que quieren cruzar la calle». Pilar Rosa cuenta con respecto a la inseguridad cómo uno de los camareros de su merendero fue atropellado por un ciclista. «No creo que tengamos que esperar hasta final de diciembre para poner unos badenes, tampoco cuesta tanto poner unos provisionales», considera. Cuestión aparte es el futuro paseo marítimo del Palo, en el que esperan que se suprima esta carretera y que se pueda dar servicio durante unas horas al día, como pasa en el tramo tras el arroyo Gálica. «Mi hija tenía meses cuando la entonces concejala Carmen Casero dijo que el proyecto estaba ya terminado y hoy tiene 12 años», lamenta. Respuesta del Ayuntamiento El concejal de Málaga Este, Carlos Conde, explicó ayer que «en el corto plazo estaremos a lo que nos digan los técnicos de Movilidad, pero a medio plazo será lo que diga el proyecto de Remodelación del Paseo Marítimo de El Palo, que muy pronto conocerán los vecinos». Por su parte el concejal de Movilidad, José del Río, señaló ayer que la calle está diseñada «para estacionar y para ir a velocidad muy lenta» e indicó que, dado el alto número de chiringuitos en esta vía, «donde se ponga un paso de cebra, va a protestar el otro chiringuito». En todo caso indicó que hay «un par de sitios con rebajes y vamos a ver cómo mejoramos la situación, estamos ya trabajando para buscar soluciones que ralenticen el tráfico».