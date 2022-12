Las lluvias de este mes evitan que se sequen cientos de olivos y subtropicales

Las precipitaciones de 150 litros por metro cuadrado que en muchos puntos de la provincia de Málaga se han recogido durante la primera quincena de diciembre han evitado que cientos de olivos o de árboles subtropicales se sequen. Pero además propiciarán una buena cosecha para el próximo año «si se consolida la temporada con nuevas lluvias durante la primavera».

Pero de ahí a decir que estamos ante un cambio de ciclo dista mucho. Así lo expresa el presidente del sindicato agrario Asaja, Baldomero Bellido, a este periódico. En cuanto a la recolección de la aceituna para producir aceite, este portavoz provincial alega que han llegado las lluvias tarde, «pero nos dan la esperanza para el año que viene. De momento no se han podido llenar los acuíferos», explica.

Había árboles a punto de secarse y gracias a este agua hay esperanzas, siempre que haya nuevas precipitaciones con el nuevo año

«Había árboles a punto de secarse y gracias a este agua hay esperanzas, siempre que haya nuevas precipitaciones con el nuevo año», argumenta el propio presidente de Asaja. De lo que no hay duda es de que el agroalimentario malagueño, impulsado principalmente por sectores como el olivar o los árboles subtropicales, vive un momento dorado.

Ayer, la delegada del Gobierno andaluza en Málaga, Patricia Navarro, manifestó en una visita a Coín «que Málaga superará su récord de exportaciones este año» con un aumento del 15%. Entre enero y octubre las exportaciones malagueñas subieron un 15,2% respecto a este periodo de 2021, hasta los 2.386 millones de euros. Además, Málaga suma 5.998 empresas exportadoras en 2022.

Según matizó la delegada del Gobierno, «la industria agroalimentaria es la clave del impulso de la economía de la provincia en el exterior». E indicó que Málaga ha crecido también en el número de empresas exportadoras y de otros sectores: «Tenemos una diversidad cada vez mayor».

Para el sector agrario, la principal duda que existe de cara al inicio de 2023 será si nuevas lluvias podrán consolidar o no la tendencia actual, después de todo lo recogido durante las dos primeras semanas de diciembre. Esa coyuntura meteorológica podría condicionar calibres y rendimiento de subtropicales o de aceitunas para producir aceite.

De momento, según avanzó esta semana la Aemet, el invierno será de temperaturas altas para la media histórica. Pero no se atreve a adelantar si a la vez será húmedo o seco. La cuestión es que los distintos modelos no arrojan un pronóstico claro sobre si habrá o no nuevas lluvias en la provincia malagueña.