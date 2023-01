Dos alumnos de la EVAD, Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital de Málaga, junto a un equipo de cinco personas, han conseguido que Delirium, el videojuego que han creado durante cuatro años, salga a la venta a partir del 3 de febrero para PlayStation. Entre algunos de los reconocimientos que han conseguido con este juego está el premio como "Mejor Videojuego Accesible de Fundación ONCE" en 2021. El juego da la posibilidad a las personas con daltonismo de poder sumergirse en las historias de Lola y su hermano Danny, inspiradas en las aventuras gráficas de los años 90.

El videojuego ha estado cuatro años en preparación y ha contado con profesionales de todo tipo. Una de los dos alumnos de la EVAD es Isabel Ramírez, que es artista 3D pero también ha participado en la creación de la historia y el guion. El otro alumno es José Antonio Báez y se ha encargado de la programación, la animación, efectos visuales y efectos especiales. Los demás integrantes del equipo son: Javier García (game design, 3D modelling, script), Pau Margaix (Arte 2D, Concept), María Calatrava (Arte 2D, Concept), Adrián Soriano (Arte 3D, Iluminación, Game Design) y Fernando Cabrera (banda sonora).

"Crear un videojuego es algo muy complejo y lleva mucho tiempo. Empieza en estado primitivo y con una idea en concreto y eso va evolucionando con el paso del tiempo. A veces te planteas, incluso, si ha sido buena idea empezar con esto. Es importante tener personas en tu equipo que te motiven", explica Isabel Ramírez, creadora de Delirium.

La protagonista de todas las aventuras se llama Lola, pero en un principio no era ella, sino el que ahora es su hermano Danny. "Danny es el que más se parece a todos nosotros porque le encantan los videojuegos y es el típico friki", cuenta entre risas Isabel. A pesar de esto, según ha detallado Isabel a La Opinión, el personaje de Danny se les quedó corto como para que encarnase al protagonista, por lo que crearon a Lola.

Desde el primer momento el equipo tenía clara la idea que quería proyectar y cuál era su inspiración. Se trata de una aventura gráfica de estilo 'Point and Click'. Una vez que empiezas tienes que resolver puzzles para avanzar en el juego. Las aventuras gráficas de los años 90, personajes como "Los Padrinos Mágicos" o "Kim Possible" han sido sus mayores inspiraciones. Una de las peculiaridades es que los personajes están en 2D y los escenarios en 3D, normalmente suele ser al revés.

Disponible para PlayStation

Una pandemia de por medio durante el proceso de creación, dudas sobre la validez del videojuego por parte de algunos de los creadores y muchos cambios después, Delirium estará disponible a partir del 3 de febrero para su compra en PlayStation.

"Mi yo de seis años está dando saltos y aplausos. Yo, que soy fiel a PlayStation desde pequeña, estoy viviendo un sueño. Al principio piensas 'quiero tener un juego, sería maravilloso', y que en unos días lo vaya a tener en mis manos y lo pueda jugar es maravilloso, no me lo creo", afirma emocionada Isabel Ramírez.

La creadora recalca que para llegar hasta este momento se necesitan muchas ganas, mucha paciencia y tener las cosas muy claras, aunque surjan baches por el camino.

Mejor Videojuego Accesible ONCE

La Fundación ONCE concedió en 2021 el premio "Mejor Videojuego Accesible" gracias a la opción que tiene para personas con daltonismo. Lo curioso es por qué tiene esta posibilidad.

"En una de las reuniones de equipo para hablar sobre el avance del juego, uno de nuestros compañeros nos dijo que no había podido terminar el puzzle porque no veía los colores. Él es daltónico. En ese momento pensamos que había que hacer algo, que no podía ser. Hicimos una opción adaptada para daltónicos y hablamos con Sony para lanzarlo al mercado así. Jamás pensamos que nos darían un premio por algo así, lo hicimos de forma natural. Es importante hablar de estos temas y crear más accesibilidad entre todos", cuenta Isabel Ramírez a La Opinión.