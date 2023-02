La patinadora Natalia Baldizzone es sin lugar a dudas una de las máximas referentes del deporte malagueño. Desde muy joven fue considerada una gran promesa nacional deportiva. La patinadora es dos veces campeona del mundo, cuatro de Europa y 21 veces a nivel nacional. A pesar de este increíble palmarés, tiene tan solo 22 años. La atleta compagina su exitosa carrera deportiva con los estudios universitarios de Educación Primaria.

¿A qué edad empezó a patinar? ¿Por qué este deporte?

Empecé a patinar a los 15 meses. Mi madre era mi entrenadora y continúa siéndolo. Ella entrenaba en el pabellón y yo patinaba por los alrededores. Me apuntaron a otros deportes, pero mi preferido siempre fue el patinaje. Me atraía mucho el baile, la expresión corporal, los saltos y las piruetas.

¿Se imaginaba llegar al nivel que tiene en la actualidad?

Para nada, estoy viviendo el sueño que tuve desde que era pequeña. Llegar a lo más alto y ser un ejemplo para muchos niños y niñas. Además, que se fijen en ti como persona y patinadora.

¿En qué momento se dio cuenta de que podía llegar a ser la mejor del mundo?

En el año 2018, a nivel nacional siempre he destacado con muchos títulos, pero a nivel internacional no conseguía subir al podio. En el campeonato de Europa junior di la sorpresa al proclamarme medalla de oro. A partir de ahí seguimos trabajando y aprendiendo.

¿Cuál ha sido el momento más duro de su trayectoria deportiva?

La pandemia. El año 2020 fue muy duro para todos los deportistas. Nosotros empezábamos la temporada a la semana siguiente y estábamos con muchas ganas de comenzar. Además, el patinaje artístico, entre los muebles y el poco espacio, no se puede hacer mucho.

¿Y el mejor momento de su carrera?

El campeonato del mundo de 2021. Al proclamarme campeona del mundo fue una explosión de emociones al ver que todo ese trabajo y esas horas entrenando merecen la pena. Además, después del año tan duro como fue el de la pandemia hizo que lo disfrutara al máximo.

¿Cómo es dedicarse a un deporte minoritario?

Yo creo que somos un deporte minoritario, principalmente porque no somos olímpicos. Hay una gran cantera y mucha gente practicando patinaje artístico. España no apoya mucho al deportista y es un gran sacrificio dedicarte a un deporte minoritario. Afortunadamente, patrocinios como el de Manzanas Livinda nos ayudan mucho.

¿Cómo está la situación del patinaje sobre ruedas respecto a ser deporte olímpico?

Para París no, pero para 2028 existe la posibilidad de que entre. En Tokio ya entró nuestra federación con el skateboard. Esto es un paso más, no creo que yo llegue a disputar unas olimpiadas, pero espero que las siguientes generaciones sí.

¿Le apoya su familia a la hora de compaginar el deporte con los estudios?

Sí, doy gracias a mi familia porque desde el momento que decidí dedicarme profesionalmente al patinaje me han apoyado al 100%. Ellos me han ayudado a no rendirme y a perseguir mis sueños.

¿Qué facilidades le da la UMA como deportista de élite?

La UMA me lo pone muy fácil a la hora de compaginar deporte y estudios. Me dan facilidades a la hora de hacer trabajos, entregas y exámenes. Soy estudiante a tiempo parcial, no tengo asistencia obligatoria, me mueven exámenes y trabajos si me coincide con la competición.

¿Cómo es su rutina diaria?

Me levanto muy temprano, voy a entrenar y cuando termino voy a la UMA. Ahora voy a las prácticas de la Universidad. Estoy en el colegio hasta las dos. Luego voy al gimnasio, después a casa y bajo otra vez a entrenar. En los ratos que me quedan hago las tareas del grado.

¿Ha tenido que renunciar a muchas cosas debido a compaginar deporte y estudios?

Sí, yo creo que el sacrificio de un deportista siempre es el mismo. Tenemos poco tiempo, más si lo compaginas con el estudio, pero siempre se puede sacar un rato para pasarlo con familiares y amigos. Además, dentro del propio deporte siempre surgen amistades.

¿Piensa dedicarse a lo que está estudiando tras terminar su carrera deportiva?

De momento no, empecé el grado antes de empezar a destacar en el patinaje. Yo la quiero terminar por si acaso, ya que la vida da muchas vueltas. Cuando termine la carrera me voy a dedicar plenamente a mi deporte.

¿Cuáles son sus referentes deportivos?

Mireia Belmonte y Carolina Marín son dos referentes femeninos muy importantes. De esfuerzo, sacrificio y constancia. A nivel de deportividad, Rafa Nadal es un ejemplo en todos los ámbitos.

¿Cuál es la situación actual del patinaje sobre ruedas en España?

El patinaje sobre ruedas español es uno de los referentes mundiales. Somos una de las selecciones más potentes del mundo. El año pasado fue la selección española que más medallas consiguió.