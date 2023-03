El problema de la vivienda en Málaga, tanto para optar a la compra libre como a un alquiler que sea asumible, ha inundado el debate político en la ciudad, como preludio al tema central que marcará la campaña electoral, y que ya define los asuntos principales del pleno del ayuntamiento mes tras mes.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas Podemos han planteado sendas mociones sobre la emergencia habitacional y la falta de control de las viviendas turísticas que han dado pie a un denso cruce de declaraciones en el que la oposición ha exigido al equipo de gobierno que “deje de vanagloriarse” y tome medidas ante la “especulación” que experimenta el mercado de la vivienda y que han acusado de fomentar.

“La vivienda se ha convertido en el principal problema que tiene la ciudad de Málaga y este alcalde no hace nada, solo hace regañar. Hace falta saber qué está pasando”, ha espetado el portavoz socialista, Daniel Pérez, que ha vuelto a insistir en la necesidad de fijar un “numerus clausus” de viviendas turísticas.

“¿Qué cree que ocurre en una ciudad en la que vivienda crece exponencialmente pero no los salarios y los recursos de las familias? Un proceso gigantesco de exclusión, de precariedad, de incertidumbre al que se obliga a miles de familias, a no saber si va a poder acceder o no a un bien tan básico como es la vivienda”, ha increpado el portavoz de Unidas Podemos, Nico Sguiglia, al alcalde.

Frente a las críticas, el Partido Popular ha sacado pecho de su gestión, subrayando la construcción de 5.000 viviendas VPO, la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y la última propuesta más reciente de Francisco de la Torre, la implantación de una “tasa de solidaridad” para los propietarios de dos o más viviendas turísticas.

“Dicen que el ayuntamiento no hace todo lo posible, le parece poco las más de 5.000 viviendas que ha hecho este ayuntamiento sin tener competencias? ¿Que podemos hacer más? Por supuesto, pero estamos muy limitados”, ha respondido el concejal de Turismo, Jacobo Florido.

Convenio con la Sareb

Entre los acuerdos más destacados que han salido adelante de la moción de Unidas Podemos, todos los grupos han apoyado instar al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía para que gestione con la Sareb un convenio por el que los activos de los que dispone esta entidad en la ciudad se destinen a viviendas públicas sociales y asequibles en régimen de alquiler.

Esos activos incluyen viviendas y suelo urbanizable, tal y como recoge la moción de Unidas Podemos que ha salido por unanimidad de todos los grupos. Según indica la Sareb en su página web, dispone de 102 viviendas y 50 suelos en la capital malagueña.

Asimismo, se ha aprobado la creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda, dedicado a la elaboración de informes periódicos, recopilar un inventario de buenas prácticas y otras investigaciones, así como un Índice municipal de Precios, en colaboración con la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda.

También se ha apoyado reforzar el personal y los recursos destinados al equipo de Emergencia Social, dependiente del Área de Derechos Sociales, además de mejorar el protocolo de intervención ante casos de desahucios.

De la moción socialista, solo ha salido adelante un punto con el apoyo de Ciudadanos por el que el pleno del Ayuntamiento de Málaga “muestra su preocupación por el crecimiento de la vivienda en la ciudad” e insta al equipo de gobierno a actuar de “una manera más eficaz y coherente para evitar la pérdida de población nacida y crecida en la ciudad”.