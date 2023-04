Si tuviera que definirse como diseñadora, ¿en qué términos lo haría?

Me defino como una diseñadora minimalista que aúna en la sencillez la elegancia y la autenticidad.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Me inspiro en las emociones que se respiran en la sociedad, especialmente en los sentimientos femeninos. Por ejemplo, la colección De Mujer a Mujer está inspirada en la sororidad femenina que estamos viviendo en los últimos años donde las mujeres hemos pasado de ser competencia a ser compañeras. La colección actual, ATRAPASUEÑOS, que acabo de presentar, está inspirada en los anhelos, sueños y deseos que tenemos cumplidos o por cumplir las mujeres.

¿Qué análisis hace de la situación de la moda en la provincia de Málaga?

Málaga es una ciudad muy transitada y visitada por muchas razas y culturas, lo que provoca una gran diversidad y explosión de creatividad en la moda. A nivel de joyería, Málaga todavía es muy conservativa aunque poco a poco va abriéndose camino la joyería sostenible con diseños más sofisticados.

¿Si le pregunto por un vestido o una prenda que haya visto en el cine, ¿cuál me diría? El cine ¿le sirve de inspiración en su trabajo como diseñadora?

El cine es una gran fuente de inspiración para la creación de joyas ya que al igual que en las películas, no existe una joya que no vaya ligada a una historia. A mi personalmente, que me apasionan tanto el cine como las joyas, cuando veo una película me fijo muchísimo en los complementos siendo el collar de diamantes de ‘Moulin Rouge’ que lució Nicole Kidman el que más me ha fascinado por ser un trabajo artesanal que duró más de cuatro meses su realización exclusivamente para la película. Tengo el orgullo de poder decir que una de mis joyas participó en la película ‘No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas’ de María Ripoll

Tras un par de años muy duros para la moda, ¿cómo está encarando desde el punto de vista de volumen de trabajo y de negocio este año 2023?

Es cierto que en los últimos años la joyería ha sufrido un gran golpe, y no solo por la crisis pandémica sino que la joyería también ha sido zarandeada por el «fast fashion» desvalorizándose mucho el trabajo artesanal. Gracias a nuestro concepto de marca, a nuestros valores sostenibles y a la comunidad de mujeres fieles que tenemos apoyando nuestra marca, hemos podido sortear estos años duros escuchando mucho al mercado y ofreciendo lo que nos pedían. Este año lo hemos comenzado abriendo dos nuevas líneas de negocio, joyería nupcial y personalizada.

¿Dónde podremos ver próximamente sus diseños?

Tanto en mis redes sociales (@luzdenehca) como en mi página web: www.luzdenehca.com podéis encontrar mis joyas artesanales sostenibles.

La constante digitalización, ¿ha revolucionado la forma de vender y de trabajar en el sector de la moda?

La revolución digital ha sido por una parte beneficiosa porque nos ha permitido llegar a más gente pero nos ha perjudicado a nivel artesanal, ya que internet nos ha acostumbrado a una inmediatez que la artesanía no se puede permitir