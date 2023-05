Sierra Bermeja, en concreto Los Reales, ha registrado la mayor cantidad de precipitaciones de toda Andalucía en las últimas doce horas, llegando a los 30,2 litros por metro cuadrados. Supera con creces cualquier localidad, llegando a casi doblar la siguiente en la lista. La estación hidrográfica de Las Lomas de Cámara en Cádiz se la segunda, llegando a 18,2 litros, poco más de los 13,3 litros de otra localización de la provincia malagueña, La Majada de las Lomas.

Málaga capital no llega a los diez litros por metro cuadrado, que es el parámetro que más se repite en todo el entorno. Son sólo cinco los pueblos malagueños que superan esa cifra. Alcaucín es la única localidad de la provincia que no ha registrado precipitaciones, de las incluidas en las mediciones de la Red Hidrosur desde las once de la noche del 21 de mayo.

En estas últimas horas son muchas las poblaciones que registran un bajo índice de precipitaciones, que no llegan o rondan los 5 litros por metro cuadrado. Ronda, Cañete y Torre del Mar son ejemplo, llegando tan sólo a 2,7 litros, seguidos de Coín y Cañete la Real, que se quedan en cifras cercanas a los cinco litros por metro cuadrado.

Previsión del tiempo

Según la AEMET, en la capital se pronostican lluvias a lo largo de todo el lunes, no bajando del 80% de probabilidad. Se espera una noche tranquila y con lluvias leves, que no refleja la previsión del martes, que no solo se prevé precipitaciones a lo largo de todo el día, sino que también se esperan tormentas eléctricas por la tarde y en horas cercanas a la noche. Se espera un descanso de las lluvias a lo largo del miércoles y un día soleado y con pocas nubes ya el jueves. Aunque es pronto aún, parece que el fin de semana será pasado por agua nuevamente.