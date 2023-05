Abrazos, besos y aplausos reciben a Noelia Losada ante el batacazo histórico de Ciudadanos en las elecciones municipales de Málaga.

Los comicios dejan un mal sabor de boca a la formación política, ya que pierden a sus dos concejales, desapareciendo así del mapa político del Ayuntamiento de Málaga.

Con semblante tranquilo, Noelia Losada compareció ante lo medios en el centro deportivo Inacua. La hasta ahora edil de Cultura asume la derrota pero no tira la toalla: "Esto es un paso atrás para coger impulso", recalca.

Losada comenzó dando las gracias y la enhorabuena al Partido Popular: "Los resultados no son los que nos hubiera gustado, pero seguiremos siendo una alternativa. Que no tengamos representación no significa que no seamos un altavoz potente y necesario en la ciudad", afirma la edil de Cultura.

No tener representación no frena a la edil de Ciudadanos y asegura "que seguirán trabajando desde mañana mismo, de forma leal a la ciudad. Un partido de centro moderno es necesario".

Desde el partido reconocen que "no es una buena noche, ya que el resultado es desastroso", y reconocen que "hay mucha gente a la que no hemos conseguido llegar para explicarles por qué somos útiles, pero vamos a seguir trabajando".

Losada fue en los últimos comicios la llave de la gobernabilidad de Francisco de la Torre, ya que han hecho posible los mandatos de 2015 y 2019. Y advierte "Málaga está de moda, pero las modas pasan. Tenemos que seguir siendo una ciudad cuyo estilo de vida no cambie"

Desde la formación naranja adelantan que "aportamos a la política algo que no había. Ciudadanos no se para el 28 de mayo, seguiremos en la próxima cita electoral sin parar", aclara Andrés Reche, presidente del comité autonómico de Ciudadanos en Andalucía.

Resultados

En estas elecciones municipales la formación naranja ha conseguido tan solo 4.689 votos. Los comicios de 2015 fueron los mejores resultados del partido, donde obtuvo 23.708 votos, lo que supuso una representación de tres concejales. La debacle del partido comenzó en las últimas citas electorales. En 2019, Cs perdió más de 5.000 votos en la capital, lo que se tradujo en un concejal menos.

Los malos resultados del partido se unen a los del resto de Andalucía, en el que no ha obtenido representación. A la excepción de Porcuna, en Jaén, donde el partido sigue con la mayoría absoluta, siendo "el mejor resultado andaluz".

Noelia Losada debutó como cabeza de lista en los comicios tras la fuga de Juan Cassá y llevaba como número dos al que fuera concejal del partido, Alejandro Carballo.

Hasta ahora, Losada ocupaba el cargo de edil de Cultura y Deporte y del distrito de Teatinos. Estas elecciones eran la primera vez en las que Noelia Losada se presentaba como la candidata a la alcaldía del consistorio malagueño.

Ahora, tras la derrota Vox entra en la corporación municipal, sustituyendo a Ciudadanos.