La dramática línea descendente de Ciudadanos en las últimas citas electorales se ha confirmado este 28M. El batacazo ha sido demoledor para la formación liberal, que ha perdido la representación en el Ayuntamiento de Madrid, donde se mantenía como bastión, o en Barcelona, la ciudad donde nació el partido que un día estuvo presidido por Albert Rivera. El porrazo a nivel nacional ha tenido también su eco en la provincia de Málaga, donde los naranjas prácticamente desaparecen del mapa.

Noelia Losada, concejala de Cultura y del distrito de Teatinos en la capital durante la última legislatura, no logra arañar los votos necesarios para poder repetir presencia en el Consistorio y, por lógica, ya no será decisiva, ya que el PP de Paco de la Torre recupera ocho años después la mayoría absoluta. No es el único caso, ni mucho menos. De hecho, Cs sólo resiste en dos plazas medianamente importantes de la provincia: Mijas, Cártama.

Los liberales malagueños apenas superan los 12.000 votos en estas elecciones municipales en toda la provincia, cuando hace cuatro años, ya en franca decadencia, superaron con solvencia los 42.200 sufragios. Ha perdido, por tanto, la confianza de 30.200 electores malagueños que le condenan a la irrelevancia y al ostracismo. En número de concejales se traduce en la pérdida de 42 de los 49 ediles que mantenían, luego sólo ha conseguido sumar 7 en toda Málaga.

¿Dónde sigue estando presente Cs en la provincia de Málaga?

Ciudadanos sigue fuerte en Cártama, donde ha sido capaz de mantener su representación de tres concejales en el Ayuntamiento de este municipio del Valle del Guadalhorce, donde el socialista Jorge Gallardo ha repetido mayoría absoluta y se mantiene como uno de los principales valores del sanchismo en la provincia malagueña, aunque con tres ediles menos, que ha ganado el PP. En Cártama, los naranjas suman 1.361 votos, mientras que en 2019 lograron 1673, que le auparon como segunda fuerza política.

En Mijas también conservan parte de su poderío, que le llevó a gobernar la ciudad durante cuatro años, con Juan Carlos Maldonado como alcalde. El ex dirigente naranja este 28M se presentaba bajo las siglas de Por Mi Pueblo, y ha logrado un escaño. Ciudadanos, por su parte, logra votos para mantener 2 escaños en el Pleno, cuatro menos que en 2019. Esos cuatro concejales fueron decisivos para otorgar la mayoría al PSOE de Josele González, que lograba el bastón de mando y ha podido liderar un gobierno de coalición. Se ha quedado estas elecciones con 1.680 votos por los 5.120 que sumó hace cuatro años.

En Colmenar mantiene igualmente su presencia en el Ayuntamiento con un edil, aunque también haya perdido apoyo de los votantes, ya que ha pasado de lograr 207 votos a 149 este 28 de mayo.

Por último, en Cómpeta, Cs sigue en el Consistorio, pero pierde un concejal, quedándose con uno solo edil. Si en 2019 los naranjas de esta localidad de la Axarquía, obtuvieron 265 votos, en estos comicios se han quedado en 116. Por Mi Pueblo ha ganado en la localidad al sumar 6 y concejales, lo que le da la mayoría absoluta.