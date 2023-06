El PP de Málaga ha dado luz verde para que Francisco Salado siga ejerciendo como presidente de la Diputación Provincial de Málaga. En la reunión de la Junta Directiva Provincial del partido, su presidenta, Patricia Navarro, ha propuesto al también alcalde de Rincón de la Victoria para que sea el candidato este viernes día 30 en el Pleno de investidura de la institución provincial, dónde los populares contarán a partir de ahora con una mayoría absoluta de 18 sobre 31 diputados. “Al frente de este equipo tendremos a Francis Salado porque Málaga es un ejemplo a seguir y queremos seguir siéndolo”, dijo Navarro para justificar su designación.

La dirigente provincial del PP añadió, igualmente que “las personas dan vida a las instituciones” y reivindicó que “la gestión del PP ha puesto en valor la Diputación". "Es una institución que heredamos en quiebra y que hoy es una aliada imprescindible para los ayuntamientos y para la Junta de Andalucía”, recalcó.

En relación al papel jugado por Salado en el ente, Navarro defendió que “su gestión ha sido fundamental en esa alianza firmada con los ayuntamientos de la provincia” y recordó que, entre 2019 y 2022, la Diputación ha efectuado pagos a los municipios por valor de 381 millones de euros.

Con el tiempo, se verá si el debate existente en la formación de centro-derecha sobre la limitación de cargos podría terminar afectándole a Salado. Se verá si vuelve a compaginar la presidencia durante la legislatura completa con la alcaldía de Rincón de la Victoria o, si en cambio, tiene que centrarse únicamente en una de sus responsabilidades.

Por capítulos

Las especulaciones sobre la continuidad de Salado como presidente de la Diputación han flotado en el ambiente desde justo después de las elecciones municipales del 28 de mayo. En las últimas semanas, esta cuestión ha ido irrumpiendo en la actualidad de forma 'guadianesca', por capítulos y sin que terminase de quedar clara.

A finales de mayo, en la comparecencia en la que valoró el triunfo del PP en la provincia, la presidenta del partido, Patricia Navarro, no quiso confirmar que el alcalde rinconero fuese esta vez nuevamente el elegido para presidir el ente provincial, pese a que en la antesala de los comicios del 28-M sí le había expresado su apoyo. Eso sí, admitió que él era su preferencia pero "había que respetar los tiempos y debían decidirlo los órganos del partido".

De forma paralela, fue reabierto el viejo debate sobre la limitación de cargos a uno por político, lo que obligaría a Salado -en algún momento- a elegir entre la alcaldía de Rincón de la Victoria y la presidencia de la institución provincial.

El pasado viernes 16 de junio, tras la foto de familia de la candidatura malagueña para las elecciones generales, Elías Bendodo puso este tema bajo los focos. Bendodo hizo ver que la dirección nacional respaldaba la medida de ‘una persona, un cargo’ y lo atribuyó a una propuesta de la presidenta provincial con la que "Málaga iba a ser la avanzadilla". Ahora bien, tanto Bendodo como Patricia Navarro hicieron ver que la medida no se aplicaría de forma inmediata sino "en un futuro".

Sin embargo, estos últimos días se ha presenciado cómo la consigna trascendía a esta provincia y que se estaba empezando a 'dar ejemploo' a nivel regional. Y que, incluso, era una orden directa del propio Juanma Moreno. De ahí que varios parlamentarios andaluces de diversas provincias entregasen sus actas para dedicarse en cuerpo y alma a los ayuntamientos en los que habían sido elegido concejales.

Es más, en la propia provincia malagueña se ha visto cómo no han sido cargados con competencias municipales aquellos ediles populares que tendrán un escaño en la Diputación Provincial. Además, Margarita del Cid y Natacha Rivas no van a continuar en el ente, al no ser designadas diputadas provinciales tras ser elegidas alcaldesas, pese a que terminaron esta legislatura como las dos principales vicepresidentas en el equipo de Salado.

En cambio, el alcalde de Rincón de la Victoria sí fue incluido el pasado jueves en la nómina de diputados provinciales. No obstante, el propio PP no quiso dar por seguro que esto implicara su continuidad como presidente y se remitió a la celebración este lunes de una reunión de la dirección provincial en la que debería ser abordado el asunto.

A diferencia de hace cuatro años, cuando su permanencia como presidente de la Diputación no ofrecía dudas y el paso previo de la Junta Directiva suponía un mero trámite, esta vez la cuestión tenía que ser resuelta atendiendo a la complejidad introducida por la medida en ciernes de 'un cargo, una persona'.

Presidente desde febrero de 2019

Francisco Salado relevó en febrero de 2019 en la presidencia de la Diputación a Elías Bendodo, cuando el actual ‘número 3’ del PP nacional se marchó con Juanma Moreno al Gobierno andaluz del cambio. Meses después, tras las elecciones municipales de ese año, Salado revalidó el cargo y lo alternó con el de alcalde durante la legislatura completa. Lo ha venido desempeñando sin la mayoría absoluta que ahora ha recuperado el PP para el ente provincial, al lograr 18 de los 31 diputados.

Además, Salado salió reforzado de las recientes elecciones municipales del 28-M al ganar en Rincón de la Victoria con mayoría absoluta y subir de siete a trece concejales.