II Trimestre: la vida sigue igual

Abril dio comienzo con una noticia empresarial y deportiva:

2 de abril: Rafael Nadal va a montar en Málaga un complejo deportivo; Caixa Bank, un centro cultural; no sé quién unos edificios para oficinas… Si sigue la racha, no vamos a caber todos.

3 de abril: La Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento, propietarios de La Rosaleda, proyectan la ampliación del estadio hasta 45.000 espectadores. Si el actual inquilino no levanta cabeza ¿quiénes lo llenarán?

5 de abril: El 1 de enero de 2024 el centro de Málaga tendrá la condición de ZBE, o sea, Zona de Bajas Emisiones. Los camiones para el transporte de materiales y cemento para la Torre del Puerto ¿por dónde cruzarán?

Mediados de mes: los partidos políticos anuncian mil y un proyectos a llevar a cabo en la capital: construcción de miles de viviendas, no quedará ni un rincón de la ciudad sin baldear, los precios de los productos alimenticios bajarán y todos los malagueños podrán comer carne y hacer un crucero por las islas griegas. Pero habrá que esperar hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento.

27 de abril: La Térmica, de la que muchos malagueños ignoran su origen, se convertirá en una urbanización con más de ochocientas viviendas, centro comercial, un hotel de lujo… El origen de la Térmica se remonta al año 1957, cuando en Málaga se producían cortes anunciados o no del suministro eléctrico. La Central Térmica resolvió el problema durante años. Al mismo tiempo que en Málaga, otra central idéntica se levantó en Cádiz. De las dos solo queda el nombre.

30 de abril: El refrán de «En abril aguas mil, y todas en barril» no se cumplió, y el de «Cuando marzo mayea, mayo marcea», tampoco. Cantemos a coro aquello de «que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva», y para mayor seguridad, construir varias desalinizadoras, o desaladoras, que es más corto.

MAYO

1 de mayo: Fiesta del Trabajo. Se pide la reducción de la semana laboral. En lugar de cinco días, cuatro, de lunes a jueves… sin tocar el salario. Si la cosa prospera, dentro de nada se pedirá una semana laboral de solo un día de trabajo, los miércoles, que es un día antipático. Los lunes, para recuperarse de los excesos del domingo; los martes, para realizar las tareas del hogar; el miércoles para trabajar; el jueves, para ver la televisión sin prisa; el viernes, para festejar el fin de semana; el sábado para dormir después de la juerga del viernes y el domingo porque es el día festivo de toda la vida.

10 de mayo: La Junta de Andalucía dice que la proyectada Torre del Puerto no afecta a nada, que se puede construir. El Colegio de Arquitectos dice que el mamotreto logrará anular la presencia de la Farola «como elemento emblemático de la ciudad».

11 de mayo: En el BOE se publica, después de ocho años de espera, la Declaración del frente marítimo y playa a poniente de los Baños del Carmen en Málaga como no sé qué. 3.300.000 euros para su ejecución.

12-28 de mayo: Promesas, insultos, ofertas, descalificaciones, compromisos, descalabros, ofrecimientos…, todos los sinónimos y antónimos al cincuenta por ciento marcan el periodo comprendido entre las 00.00 del viernes 12 al domingo 28 de mayo en la vida malagueña. Todos los piropos, enamoramientos y requiebros por un lado y todos sus antónimos (desprecios, desaires, descortesías y menosprecios) imperativos estén o no en la RAE nos acompañan durante la mañana, la tarde y parte de la noche. El día 29 será otra cosa.

13 de mayo: Los obispos del sur, incluido el de Málaga, piden oraciones para que llueva. Archidona se adelanta con la procesión de la Virgen de Gracia.

Los más viejos de la ciudad recordamos que las últimas rogativas en la capital malagueña fueron en noviembre de 1943. El obispo de Málaga de entonces, don Balbino Santos Olivera, dictó las disposiciones ordinarias para la celebración de las rogativas. El día 22 del citado mes, a las seis y media de la mañana, con un Rosario de la Aurora, y por la tarde, con las cruces de las parroquias de la ciudad y una solemne procesión, se hizo realidad la petición. Me falla la memoria: no recuerdo si llovió o no aquel día de 1943.

27 de mayo: Se acabó. El Málaga CF desciende a lo que siempre se ha denominado Tercera División y ahora se conoce por Primera RFEF, algo así como la antigua Primera Regional. Hay que ser optimista. Ya sucedió hace años, y el Málaga, en dos temporadas, retornó a Primera División.

28 de mayo: Se celebraron las elecciones municipales. Ahora, a cumplir con las promesas.

JUNIO

2 de junio: Más elecciones. Ahora para julio, con la paga extra, la caló y las vacaciones. Todo sea por la patria; mejor, por la pasta.

14 de junio: Los futuros residentes y transeúntes (los que se alojen en los hoteles de las plantas 2ª a la 6ª, y de la 7ª a la 13ª) de la Torre Norte de Martiricos (111 metros de altura) disfrutarán de unas vistas únicas de la ciudad; los quinientos y pico mil de malagueños restantes ¿disfrutarán contemplando la torre desde cualquiera parte de la capital?

14 de junio: ¡Albricias! Doce millones de euros para empezar las obras que convertirán el Campamento Benítez en un parque público.

21 de junio: No pudo ser: la Expo 27 no será en Málaga sino en Belgrado. El reto es ejecutar algunos de los ilusionantes proyectos previstos.

24 de junio: Como el éxito de los eventos que jalonan la vida malacitana (Semana Santa, Feria, iluminaciones navideñas…) se mide por la cantidad de basuras que dejan tras sí los ciudadanos, la celebración de la Noche de San Juan fue un gran éxito: 34 toneladas de basuras se recogieron en playas y zonas adyacentes.

24 de junio: El mismo día y a la misma hora, en las playas del océano Ártico, los investigadores malagueños, junto a sus colegas alemanes, suecos, noruegos…, celebraron la fiesta; los malagueños, como la Noche de San Juan; los otros, el solsticio de verano. Pero dejaron limpia la playa después de quemar el material inservible.

26 de junio: Se murió Carmen Sevilla. Un médico malagueño, ya fallecido, tenía en su consulta una enorme fotografía de la popular cantante con las piernas al aire. Decía: «Son las más bonitas de España».

30 de junio: Para tranquilidad de los ingleses que piensan venir en julio y agosto a Málaga, que se sepa que en junio ningún tiburón se comió en nuestras playas a ningún turista inglés o de otra procedencia.