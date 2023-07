Con la llegada del verano, los malagueños salen a la calle en busca de poder tomarse algo disfrutando de la época estival. El tardeo se ha convertido en una de las rutinas favoritas de los malagueños. Ya sea en un chiringuito o desde las alturas, no hay mejor plan para el verano que disfrutar de las noches de ‘terraceo’ con la familia y los amigos, y aún mejor cuando se le suman vistas espectaculares.

La ciudad de Málaga tiene una amplia oferta terrazas en alto que aseguran tener las mejores vistas de la capital. Además, son los establecimientos perfectos para pasar una velada idílica por su ambiente, localización, oferta gastronómica y variedad de cócteles. A continuación se muestran las cinco terradas con vistas que más se visitan, tanto por los malagueños como por los turistas, ya que desde ellas puede verse el mar, la Catedral y La Alcazaba, entre otras vistas.

AC Málaga Palacio (Ático Bar & Restaurant)

El AC Hotel Málaga Palacio ofrece piscina en la azotea y vistas al puerto de Málaga y se encuentra entre la catedral de Málaga y el paseo del parque. Es la azotea con más altura del centro de Málaga y tiene unas vistas completas de 360º de toda la ciudad. El AC Hotel Málaga Palacio presenta una decoración sencilla y contemporánea en todas las instalaciones. Los huéspedes pueden disfrutar de una bebida o un aperitivo en el AC Lounge o en el Bar Ático, situado en la terraza de la planta 15.

El cóctel ‘Málaga Palacio’ es el que recomienda Jorge González, el director del AC Málaga Palacio. Este cóctel se creó hace 57 años, aprovechando la inauguración del hotel. En cuanto a horarios, la terraza está abierta desde el mediodía hasta las 2.00 horas de la madrugada, pero González recomienda acudir a ella en los atardeceres del verano, a partir de las 9 de la noche.

Hotel Molina Lario (The Top)

Una amplia variedad de cócteles con música en directo es lo que ofrece The Top, la terraza del hotel Molina Lario. “La ubicación, las vistas, el ambiente, el servicio y la coctelería” son los elementos que atraen a los malagueños y turistas a esta terraza, según afirma Myriam Ortiz, directora del hotel. La carta de coctelería cambia cada año con el objetivo de sorprender a los clientes en esta terraza que se mantiene abierta durante todo el año. Desde las 13.30 horas hasta la 01.00 horas puede acceder a este lugar todo aquel que lo desee, sea cliente del hotel o no.

La Noche de los Fuegos es una de las actividades que tienen previstas para el verano -en la Feria-, que contará con menú gastronómico y música y, posteriormente, los clientes suben a la terraza a ver los fuegos artificiales, donde se pueden disfrutar con excelentes vistas. Además, se llevarán a cabo otras actividades como los domingos de tardeo con música, que buscan que las personas que acudan disfruten del momento con buenas vistas, asegura Ortiz.

El estilo de coctelería que tienen en The Top está pensado para que guste a todo el mundo y en la que se puedan probar productos de diferentes partes del mundo. Se juega con los colores a la hora de decorar para que no solo llame la atención el sabor del cóctel, si no que a primera vista destaque por sí solo. La carta está compuesta por diferentes estilos de sabor pero predomina el estilo tropical y refrescante, por lo que uno de los cócteles más representativos de la terraza es el ‘Sherry Pasion’, que juega con un producto local como el pajarete, una granadina casera elaborada con esencia de rosas y flor de hibiscus y el toque tropical de la fruta de la pasión, finalmente decorado con hierbabuena y uvas frescas.

Hotel Alcazaba Premium (Terraza de La Alcazaba)

Esta azotea está situada en la última planta del Hotel Alcazaba Premium y tiene unas impresionantes vistas a la Alcazaba de Málaga y al Castillo de Gibralfaro. Este es el lugar ideal para los que quieran disfrutar de un agradable ambiente de moda en una terraza en el centro de Málaga, en plena calle Alcazabilla y con vistas de la ciudad. “Las vistas son la atracción principal del visitante, ya que es la impresión más cercana y limpia de la Alcazaba de toda la ciudad. Pero una vez la has visitado, los clientes vuelven porque el trato es cercano y amable y el producto es de calidad”, aseguran desde el Grupo Premium, responsable de la Terraza de la Alcazaba, junto a la Terraza de San Juan, la Terraza de San Telmo y la Terraza del Quizás.

En esta terraza chill out se puede disfrutar de una amplia selección de bebidas y cócteles, servidas por profesionales de la coctelería que han participado en diversas competiciones de renombre y que han conseguido reconocimientos que les avalan como referentes dentro del sector de la coctelería. La oferta de la Terraza de la Alcazaba se adapta a cada época del año, en este caso con cócteles más frescos y frutales. Una recomendación del local es el “Bramble de Amarena, un clásico que combina ácidos y dulces y resulta muy refrescante para esta época del año”. El lugar está abierto a todo el público, se aloje en el local o no. Además, el atardecer es, sin duda, el momento más elegido por los clientes para disfrutar de las vistas.

Apartamentos Málaga Premium (Terraza del Quizás)

La propuesta de Apartamentos Málaga Premium está ubicada en la sexta planta de edificio y es la Terraza del Quizás, donde se contemplan los mejores atardeceres de la ciudad, unidos a bebidas exóticas elaboradas por expertos. Esta terraza está abierta a todo el público, si te alojas en los apartamentos y también si no lo haces. Un espacio al aire libre en el que sentir el ambiente del centro mientras contemplas el paisaje mediterráneo y monumental desde las alturas.

La Terraza del Quizás tiene una zona interior que combina el estilo boho hippie chic actual con la estética colorista y desenfadada de la juventud de los años 60. Además de la acogedora zona interior, la Terraza del Quizás de Málaga también dispone de una terraza exterior con capacidad para 80 personas. Su entorno exótico, unido a la estética desenfadada, hacen de esta terraza uno de los mejores espacios al aire libre en el que poder desconectar con tus amigos, sentir el ambiente del centro de la ciudad y contemplar el bello paisaje mediterráneo a vuestro alrededor.

Hotel Sallés Málaga Centro (Terraza Áurea)

Actuaciones culturales, musicales, eventos y celebraciones son algunas de las experiencias que pueden vivirse en el RoofTop del Hotel Sallés, la Terraza Áurea. La carta de dicha zona del hotel ofrece una selección de tapas, platos saludables como ensaladas, para picar, sandwich y hamburguesas, pastas y, por último, postres..

Saborear unas tapas o brindar con tu cocktail favorito con el horizonte de la Catedral, la Alcazaba, el puerto y el castillo de Gibralfaro como escenario. Desde las 11.00 horas hasta las 02.00 horas, sea con el buen tiempo de la primavera y el verano o entre estufas en los meses más fríos, la terraza del Hotel Sallés es uno de los planes más buscados de la capital todo el año, ya que no cierra durante los meses de otoño e invierno.

En cuanto a las actividades del verano, todos los días de 12.00 horas a 14.00 horas ofrecen el ‘Combinado Mediodía’, que ofrece vermut y una tapa por 7€. Por otro lado, todos los miércoles a partir de las 21.30 horas, tiene lugar la noche flamenca, de la mano de Antonio Andrade. Los jueves está disponible música y espectáculos del grupo ‘Geico’ a partir de las 21.30 horas. Por último, el 11 de agosto se podrán disfrutar los fuegos artificiales en la terraza, disfrutando de una cena y de música en vivo con Los Salvajes del Rebalaje.