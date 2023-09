Cuatro versiones diferentes del Ayuntamiento de Málaga saltan a la palestra, si se le pide a los distintos grupos políticos que valoren el funcionamiento de la institución. A continuación, los portavoces municipales del PP, PSOE, Vox y Con Málaga hacen un balance del inicio de la legislatura, cuando ya han transcurrido algo más de 100 días de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo y casi tres meses desde la constitución de la nueva corporación.

Elisa Pérez de Siles (PP)

«Nos hemos dedicado a hacer lo que normalmente hacemos desde el equipo de gobierno municipal, que es trabajar, trabajar y trabajar. Hemos seguido tendiéndole la mano a cualquier proyecto que sea importante para la ciudad, intentando contar con el máximo apoyo posible, trabajando con los colectivos y la ciudadanía. Y hemos ido sumando, a pesar de que han sido días muy diferentes, porque han estado muy marcados por la convocatoria de las elecciones nacionales y por la celebración de la Feria de Málaga. Hemos conseguido avanzar en cuestiones muy importantes. Por ejemplo, en el Campamento Benítez, que está en fase de adjudicación y esperamos poner pronto a disposición de los vecinos. Hemos puesto en funcionamiento el aparcamiento de Pío Baroja. Se está avanzando en un nuevo equipamiento cultural, como es el Neoalbeniz. También se debe recordar el plan de renaturalización y reorganización de la zona de Huelin y todo el entorno de la Carretera de Cádiz. Y seguimos trabajando en el plan de vivienda 2023-2027. Para el equipo de gobierno, un objetivo prioritario es caminar todos juntos. El alcalde siempre insiste en no dejar a nadie atrás. En este sentido, vamos haciendo un sobreesfuerzo económico para atender a esos malagueños que nos dicen que se están quedando atrás por la inflación. Además, el alcalde nos insiste en que trabajemos como si no tuviésemos la mayoría absoluta. Hay que tender la mano al resto de partidos políticos. Hay que tender la mano al diálogo social siempre, obviamente defendiendo nuestro proyecto. Estamos esforzándonos al 100% por devolverle a los malagueños todo el respaldo que nos aportaron en las últimas elecciones municipales. Y, aunque lo de la Expo 2027 nos dejó al principio tristes, vamos a devolverle la ilusión a los ciudadanos con ese plan B que tenemos para cumplir el objetivo del proyecto, que no era otro que convertir a Málaga en un referente en materia de sostenibilidad».

«Yo diría que la sensación de los ciudadanos es que nada ha cambiado en la ciudad, no se ha avanzado en cuestiones tan básicas como la vivienda, el abandono de los barrios o las inversiones claves que llevan décadas esperando. Lo único que sí ha avanzado es la contratación de cargos de confianza, que se ha disparado hasta un máximo histórico. Nada que no esperemos, tras 28 años de gobierno del PP hacía falta un cambio en la ciudad y mucho me temo que estos cuatro años más no le van a venir bien a la ciudad. Todavía estamos esperando una reunión con el alcalde para poder abordar cuestiones básicas de la ciudad, con total transparencia. Creemos que es tiempo de sentarse a trabajar para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas, de sus barrios y los espacios públicos. Nosotros seguiremos trabajando para hacer una Málaga mejor y más justa».

Antonio Alcázar (Vox)

«Han sido estas últimas semanas muy activas, sobre todo porque nos hemos incorporado ambos concejales, Yolanda Gómez y yo, a una estructura de trabajo público absolutamente diferente al sector privado, que es de dónde procedemos. Evidentemente, hemos tenido que pagar un peaje. Hemos tenido que aprender y acostumbrarnos a una manera diferente de trabajo, más burocrática, de más tiempo, y nos hemos tenido que adaptar. Debemos agradecer la ayuda que nos han prestado los funcionarios, a los que les estamos muy agradecidos. El Ayuntamiento de Málaga es un traje a medida para el equipo de gobierno. En este caso, del Partido Popular. Con macroestructuras de asesores, directivos y mandos intermedios exacerbadas. Es una red a su disposición, dónde tienen un perfecto control y dominio. Es un escaparate para su lucimiento y marketing personal. En este sentido, creo que los grupos municipales en la oposición estamos en clara desventaja. Es lo que tiene una mayoría absoluta, el protagonismo y los medios a su alcance están sobredimensionados. Dentro del escenario político actual y con el peor escenario en la historia de la democracia, con formaciones tan distantes con nuestro proyecto como el PSOE y Con Málaga nos toca debatir iniciativas que serán en la mayoría de los casos antagónicas. Pero nosotros haremos lo indecible por sacarlas por el bien de Málaga y los malagueños. Ahí es donde estaremos, llevando nuestro mensaje y proyecto para defender el interés y la confianza que nos han mostrado casi 20.000 malagueños en las recientes elecciones del 28 de mayo. Muy contentos de incorporarnos a esta legislatura y trabajar para una ciudad como Málaga. Estamos seguros que hay mucho por hacer y mejorar».

Toni Morillas (Con Málaga)

«El alcalde se ha apresurado a un aumento desproporcionado de cargos confianza, pero no ha adoptado ni una medida para paliar los grandes problemas de Málaga como la vivienda, la sostenibilidad o la mejora de los servicios públicos esenciales. Destaca el revés a uno de los proyectos que llevaba por bandera De la Torre, con el rechazo a que Málaga sea sede de la Expo 2027. Y la reacción del alcalde deja claro la falta de compromiso real con la sostenibilidad, con una Málaga verde, tras el batacazo de la Expo. De hecho, en estos 100 días ha seguido avanzando en el urbanismo insostenible y en favor de los intereses particulares de los fondos de inversión, frente a las necesidades sociales, ambientales y de acceso a la vivienda, con el impulso de dos proyectos con fuerte contestación vecinal y grandes repercusiones negativas como las torres en Repsol y el rascacielos del puerto. En definitiva, sigue agravándose uno de los principales problemas: la subida del precio de la vivienda. Ni una medida para favorecer el acceso a la vivienda o regular el caos de los pisos turísticos con la tasa prometida en campaña. Mientras, los servicios públicos siguen deteriorándose, principalmente la sanidad, con el cierre de centros de atención primaria y consultas en los hospitales, sin que el Ayuntamiento defienda ante la Junta los intereses de la ciudadanía malagueña».