«El ahorrador tipo andaluz es conservador; busca el bajo riesgo para preservar su capital»

La Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA España), que tiene unos 35.800 miembros asesores financieros en España (de los que 740 están en Málaga) celebró hace unos días una jornada en la capital malagueña, donde expertos debatieron sobre las soluciones de inversión en el entorno actual de inflación e incremento de tipos de interés. La EFPA ha elegido además a Málaga como sede de su convención anual de 2024, que se celebrará los días 25 y 26 de abril. El delegado territorial de EFPA España en Andalucía Oriental, José Antonio Pérez Muriel, recuerda que cualquier persona con unos ingresos que le permitan atender sus necesidades básicas debe tener la inversión de sus ahorros como una de sus prioridades, al margen de la cuantía de los mismos.

¿Qué cambios de comportamiento ha dejado la pandemia en los ahorradores?

Evidentemente, la pandemia ha cambiado los hábitos de todo el mundo, en el sentido puramente económico y en los ahorradores o inversores. Los clientes se han habituado a las nuevas tecnologías y al uso de las plataformas digitales de las entidades financieras. El ahorrador tiene más información sobre las ofertas, porque puede investigar más de forma online. Eso lo notamos cuando nos llega el cliente: tienen más conocimiento, saben más lo que quieren y lo que necesitan. Existe más cultura financiera.

¿Cuál es el perfil del ahorrador en Málaga y en toda la zona de Andalucía Oriental?

Es de cierto perfil conservador, aunque esta mayor información que comentamos hace que productos como los fondos de inversión o los bonos estructurados o la propia renta fija, que antes no formaban parte de las carteras de estos inversores por miedo o por desconocimiento, ahora sí lo hagan. El ahorrador está ahora más abierto a escuchar este tipo de propuesta alternativas a los típicos depósitos a plazos. Además, una de las consecuencias que ha tenido la inflación y la subida de tipos es que los depósitos se empiecen a retribuir, lo que ha provocado que muchos ahorradores hayan dejado de tener el dinero inmóvil y busquen esta opción.

¿Predominan entonces mucho las posiciones conservadoras en estos momentos?

Sí. Una reciente encuesta de EFPA señala que el 77% de los ahorradores andaluces ha adoptado este perfil conservador. En los últimos meses se está invirtiendo en productos de bajo riesgo, dada la preocupación por preservar el capital. Es bueno siempre que exista cautela en función de la situación económica. Las decisiones de inversión siempre hay que madurarlas bien. Pero hay también ahorradores dispuestos a asumir ya riesgos más altos en busca de rendimientos más altos. Según nuestra encuesta, un 8% de inversores sí adopta un perfil más arriesgado para tratar de lograr rentabilidades elevadas que compensen la inflación y evitar así una pérdida real de poder adquisitivo. Esta elevada inflación está provocando también una vuelta a la inversión en inmobiliario y en depósitos y cuentas remuneradas, junto a una mayor ponderación de productos de renta fija en las carteras.

¿Cualquiera puede invertir en este tipo de productos, al margen del dinero que tenga?

Por supuesto. Hablamos un perfil medio. Cualquier persona con una mínima capacidad de ahorro mensual es un ahorrador. No hay que irse a rentas altas para acceder a este tipo de productos. Lógicamente, para recibir un rendimiento perceptible, has de partir de unos mínimos pero realmente hablamos de cifras bajas. Hay productos sistemáticos relacionados con seguros que, con una aportación mínima mensual de entre 30 y 50 euros, te convierten en ahorrador-inversor. Y fondos de inversión que permiten aportaciones periódicas que generan un dinero interesante.

¿Cuál es la rentabilidad razonable a la que se puede aspirar?

Va a depender siempre del riesgo que estemos dispuestos a correr y del plazo en el que estemos dispuestos a mantener nuestra inversión. Parece una respuesta muy manida, pero es la realidad. Las Letras del Tesoro a doce meses, por ejemplo, están en torno al 3%; pues evidentemente, todo lo que se mueva en esos retornos son apuestas razonables. Y si hablamos, en cambio, de productos de alto riesgo, nos podemos ir a altas rentablidades de más del 10%. Hay muchos fondos de inversión que se mueven en estos porcentajes.

Le he escuchado decir en alguna ocasión que la inversión de un cliente siempre tiene que ser aquella que le permita dormir tranquilo por las noches.

Y me reafirmo en esa frase. Hay gente que le gusta arriesgar para buscar mayor rentabilidad y otra que está mucho más cómoda y tranquila con un depósito a plazos o una renta fija pública. El consejo contar con un buen asesor de confianza, y elaborar una cartera con productos que encajen en tu perfil. Estas inversiones son muy dinámicas: lo que hoy es bueno, quizá dentro de seis meses no lo es.

¿Tener el ahorro en una cuenta bancaria es malgastar posibilidad de rentabilidad?

Ahora mismo, hay deuda pública soberana y deuda privada que, sin llegar a niveles de riesgo elevados, están dando rentabilidades por encima de los depósitos a plazos. No es que los depósitos sean una mala opción pero puedes formar una cartera diversificada con dos o tres productos a diferentes vencimientos que te permita ir cambiando. Porque el depósito a plazo es lo que es.

Lo decía porque la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha pedido a los bancos este verano que remuneren a un mejor interés el dinero que los clientes tienen guardado en depósitos. ¿Por qué no lo hacen?

Quizá porque no necesitan todavía de esa liquidez. Cuando se produce lo que se llama una ‘guerra de depósitos de los clientes en el sector bancario suele ser por esta causa, pero ahora mismo a los bancos les resulta más barato obtener liquidez del Banco Central Europeo (BCE) que captando depósitos remunerados de los particulares. No hemos llegado todavía al momento en el que tengan que decidirse a iniciar una guerra por captar ese pasivo de ahorro de los particulares ¿Llegará? Eso dependerá de si los tipos siguen subiendo y cuánto tiempo estén en niveles altos. Los expertos nos dicen que quedan poco recorrido de subida, tanto en Europa como en EEUU, pero no hay un criterio unánime sobre lo que durarán en este 4%.

¿Sigue siendo interesante un plan privado de pensiones?

Las aportaciones a los planes individuales de pensiones se han reducido por ley a un máximo de 1.500 euros anuales, lo que está limitando mucho este producto como vehículo de complemento de ahorro para la jubilación. Pero sigue siendo un producto interesante. Las pensiones del sistema público van a continuar siempre, otra cosa es que probablemente se vayan reducir, porque el crecimiento de la esperanza de vida sigue subiendo.