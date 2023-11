Málaga pone más de 400 multas por no recoger las heces de los perros o no estar censados

Hace casi seis años, el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha un censo genético obligatorio para los perros, por lo que desde entonces los propietarios deben registrar el ADN de sus canes.

El fin de esta medida es, principalmente, poder multar a aquellos dueños que no recojan los excrementos de sus mascotas en la vía pública, una sanción que asciende a 217 euros.

En lo que va de año, la Policía Local ha interpuesto 408 sanciones a propietarios de perros, según datos ofrecidos por el Área de Sostenibilidad Medioambiental a este periódico.

Del total de multas, en 104 casos los agentes sancionaron al dueño o dueña tras pillarlos «in fraganti» abandonando las heces en la calle durante el paseo del animal. El resto están relacionadas con el censo genético, o bien porque el perro no llevaba la chapa informativa o bien porque se le identificó en el laboratorio tras tomar una muestra de los excrementos que no se han recogido.

Por tanto, teniendo en cuenta las sanciones interpuestas hasta septiembre, el Ayuntamiento de Málaga ingresará 88.536 euros a través de las sanciones vinculadas al censo genético de las mascotas.

El proceso

Desde 2019, la empresa encargada del servicio de análisis de las muestras de las heces es la firma ADN Canino, que ha vuelto a presentarse a la nueva licitación para renovar el contrato, según explica a este periódico el CEO de la empresa, Enrique Perigüell.

Nosotros facilitamos al ayuntamiento una caja con una cantidad de kits. Los kits llevan su hisopo con su tubo y un bactericida que conserva el ADN. Ellos realizan unas batidas

«Nosotros facilitamos al ayuntamiento una caja con una cantidad de kits. Los kits llevan su hisopo con su tubo y un bactericida que conserva el ADN. Ellos realizan unas batidas», explica Perigüel.

Este sistema permite que no haya que recoger la muestra física sino que basta frotar con un bastoncillo y conservarlo en el tubo. Este procedimiento ha supuesto que las muestras descartadas por contaminación se reduzcan entre un 40% y un 50%, según ADN Canino, que también se encarga de este servicio en los ayuntamientos de Rincón de la Victoria y Benalmádena, además de otros consistorios españoles.

Tomadas las muestras, estas se analizan en laboratorio, donde pasan por un proceso que puede tardar entre 10 y 15 días, aunque la empresa pretende reducirlo a un período de entre 10 y 5 días.

«Una vez analizado, hacemos una comparación en la base de datos», continúa el CEO de ADN Canino, que subraya que ese cruce de datos no se limita a la base de información genética de Málaga sino que lo comparan con todas las ciudades españolas en las que están presentes. «De hecho, tuvimos un caso de un perro de Valencia en Benalmádena hace dos años. Este año pasado tuvimos un caso de un perro de Málaga en Utiel, en Valencia».

Una vez analizada la muestra, si el «match» es positivo, quiere decir que el perro está censado y, por tanto, se puede localizar al dueño y proponerlo para sanción, aunque esto es ya labor de la Policía Local.

No obstante, si el resultado es negativo, el perro no está registrado en el censo genético y, por tanto, no se puede sancionar aunque el ayuntamiento sí tiene la posibilidad de saber la zona de la ciudad por la que ha transitado y si ha sido reincidente, lo que permite dirigir campañas de información y las actuaciones policiales en lugares concretos.

Es lo que la empresa denomina el «mapa de heces». «No se le puede sancionar. Pero, vamos generando en ese mapa los puntos donde hay más incidencias de perros no censados. La policía tiene información de por dónde puede haber perros menos censados», señala Enrique Perigüel.

En la capital malagueña hay un total de 49.344 canes inscritos en el censo genético, según el Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, que calcula que esta cifra cubre en torno al 85% de los perros que viven en Málaga.