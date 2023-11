El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a través del área asistencial del Corazón, estudia cada año a más de 200 familias a las que realiza estudios de índole genética por sus problemas cardiacos.

En este sentido, se trata de familias afectadas por enfermedades hereditarias del corazón, provocadas por mutaciones genéticas que se transmiten a lo largo de generaciones y que se manifiestan como insuficiencia cardiaca o muerte súbita como principales complicaciones.

Según detallan en un comunicado se realiza un estudio completo inicial del paciente (caso índice) que incluye un estudio genético y la realización de un árbol genealógico. Una vez que se obtiene el resultado de este estudio se amplía el mismo a los familiares de primer grado.

Asimismo, y en relación con este ámbito de la atención, este fin de semana el hospital acoge la IV Reunión Anual de Cardiopatías Familiares, que cuenta con el aval científico de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC), y que reúne a profesionales de todos los centros públicos de nuestra comunidad autónoma relacionados con la cardiología, responsables de unidades de Cardiopatías Familiares, con la presencia también de especialistas en anatomía patológica y medicina forense.

En estas jornadas profesionales -que han contado con la presencia en su acto inaugural del subdirector médico del complejo hospitalario, Borja Delgado y de la presidenta del grupo de trabajo de Cardiopatías Familiares de la SAC, Ainhoa Robles- han participado más de 80 profesionales de toda la comunidad autónoma, y se han presentado y debatido los principales avances en cuanto al diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes, aparte de compartir casos clínicos y avanzar en unificación de criterios de actuación.

Por otro lado, la unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria acumula una nutrida experiencia en el estudio de estos pacientes de alta complejidad, ofreciendo una atención de carácter preventivo, que lleva realizando de forma pionera en Andalucía desde 2010, y que recibió el año 2021, por sus óptimos resultados en cuanto a rendimiento, el reconocimiento de Excelencia Asistencial por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Unidad de cadiopatías familiares

A través de esta unidad con la que cuenta la unidad de Corazón del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, se realiza un seguimiento periódico de los portadores sanos de la mutación que facilitará un diagnóstico precoz en fases iniciales de la enfermedad. Además, se les ofrece asesoramiento genético, informando de la probabilidad de transmisión a descendientes y de opciones para evitar la transmisión de la enfermedad mediante técnicas de selección embrionaria. Por otro lado, aquellos familiares no portadores no precisarán de seguimiento, ni, por tanto, ampliar el estudio a descendientes, ya que no se transmitirá la mutación.

Es decir, si el resultado del estudio genético realizado en el familiar es negativo, se evita la realización de más pruebas y si es positivo se realiza un seguimiento clínico periódico, se amplía el estudio a descendientes y se ofrece consejo genético y reproductivo.

Por otra parte, cabe destacar que los pacientes y sus familiares que acceden a esta Unidad -que cuenta con cuatro especialistas en cardiología y dos enfermeras- lo hacen a través de las consultas generales de cardiología, o bien desde las unidades de hospitalización, además de otras especialidades como neurología, nefrología o hematología.