Málaga se prepara para el arranque de la Navidad y así se nota ya en sus calles, donde poco a poco empiezan a aflorar las decoraciones luminosas tan características de esta época del año, que se encenderán, como cada año, el último viernes de noviembre, el día 24 a partir de las 19.00 horas.

Este año la principal novedad estará en la Alameda Principal, que se convertirá en un "bosque luminoso" a partir de un sistema entralazado de luces que decorarán los ficus, en los que se instalarán 270.000 puntos led y 4.500 puntos del entramado conocido técnicamente como "forest". En ambos lados de la Alameda se instalarán dos almendros luminosos más que el año pasado y otros siete en la plaza de Torrijos.

Asimismo, en la entrada del túnel de la Alcazaba se ubicarán las figuras luminosas del túnel de la Alcazaba, árboles con trompetas en la calle Echegaray, bolas navideñas en la plaza del Carbón y un árbol decorativo en la plaza de Jerónimo Cuervo, junto al Teatro Cervantes.

La calle Larios mantendrá la decoración que estrenó el año pasado, los 16 "Ángeles Celestiales" de cuatro metros de altura, sustentados en 32 columnas laterales decoradas con lentejuelas de oro y cristales, según el diseño de la firma andaluza Iluminaciones Ximénez. Las colas de estas figuras miden 12 metros y cuentan con eectos "efervescentes", comenzando en blanco cálido y terminando en un "full flash blanco puro", simulando el paso de una estela.

Espectáculo de Larios

En cuanto al repertorio musical de la calle Larios, este año no se escuchará a Mariah Carey y su famoso "All I want for Christmas is you". En su lugar, los malagueños y visitantes asistirán a un espectáculo de luces animado por los siguientes temas: "Jingle Bells", de Andre Rieu, Johann Strauss Orchestra; "We wish you a Merry Christmas", "Carol of the bells" de Pentatonix; "Navidad épica" y "Hacia Belén va una burra". El Ayuntamiento de Málaga añade que se podrá escuchar "alguna melodía que ya sonó el pasado año".

Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30 horas, a las 20.00 horas y a las 22.00 horas. Las luces se encenderán todos los días a las 18:30 horas. El consistorio malagueño mantiene el recorte de dos horas en este alumbrado, una medida que adoptó el año pasado para concienciar sobre el ahorro energético, por lo que lunes, martes, miércoles y domingo estarán encendidas hasta las doce de la noche y de jueves, viernes y sábado estarán hasta las dos de la madrugada.

Los días 24 y 31 de diciembre estarán encendidas hasta las seis de la mañana.

Aún no se conoce quién será la persona elegida para pulsar el botón que dará comienzo al encendido navideño de Málaga, aunque todo apunta a que será del panorama musical. El año pasado la encargada fue la cantante Vanesa Martín y el año anterior la periodista María Casado.

Catedral, Calle San Juan y Molina Lario

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur volverá a ser protagonista, por la proyección de un vídeo mapping o proyección arquitectónica. Este año, el templo será el escenario del cuento titulado "Ángel de luz", un espectáculo luminoso que contará la historia de un angelito mediante la fusión de imágenes brillants y reproducciones de vidrieras gigantescas, un show con una duración de ocho minutos a cargo de la empresa Firefly Events, en la que colabora el Obispado de Málaga.

Los pases serán a las 19.00 horas, a las 20.30 horas y a las 22.00 horas todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, a excepción del 24 y el 31 de diciembre.

Otros rincones singulares del centro malagueño será la calle San Juan, que estará dividida en tres espacios luminosos diferenciadas. En primer lugar, la zona de los "espumillones luminosos", con caminos de espumillón dorados encendidos a lo largo de la calle, con una luz ultra cálida y en formaciones paralelas. Por otro lado las "lágrimas luminosas" ocuparán la parte central, con microleds gigantes verticales a modo de bastones. Por último, la "cueva mágica", por la que el paseante podrá discurrir, como si estuviera en una caverna de luces con estalactitas, para lo que se han instalado 300 metros lineales de guirnaldas de microled colgante.

En las calles Molina Lario y las 11 vías transversales de calle Larios estarán iluminadas con lámparas de salón de araña. Se podrán encontrar en Sancha de Lara, Don Juan Díaz, Bolsa, Strachan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García, para lo que se han dispuesto 76 lámparas tridimensionales.

Prespuesto

La instalación de las luces navideñas en el Centro Histórico, las entradas de la ciudad y el árbol del parque de Huelin -dependen de Servicios Operativos- asciende este año a 1,4 millones de euros, la misma cantidad del año pasado.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha explicado que este años se habían presupuestado 1,1 millones de euros para la iluminación, con la idea de buscar patrocinios privados que asumieran una parte del coste, aunque finalmente no se han materializado, por lo que se aprobó una modificación presupuestaria para cubrir los otros 300.000 euros.

"Se presupuestó en un millón viendo si había algún patrocinador o alguien que pudiera asumir el resto, estuvimos ahí e hicimos una modificación y punto", ha explicado la concejala de Fiestas

En toda la ciudad hay decoradas más de 500 calles, de las que 86 corresponden al Centro Histórico. En total son cerca de dos millones y medio de puntos de luz.