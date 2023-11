La Navidad en Málaga este 2023 volverá a tener su espectáculo de luces y villancicos en la calle Larios, una cita que se ha convertido en un clásico y en la que habrá una amplia selección de villancicos muy populares y la ausencia de un clásico de otros años, como es el 'All I Want for Christmas is you', de Mariah Carey, que se ha caído de la selección que se escuchará a partir del viernes 24 de noviembre a las 19.00 horas, cuando se produzca el encendido de las luces.

La propuesta de decoración navideña para la calle Larios de este año sigue la estela del año 2022, cuando se instaló la estructura conocida como 'Los Ángeles Celestiales', a cargo de la empresa Iluminaciones Ximénez. Esta decoración está formada por 16 ángeles de cuatro metros de altura, que están sustentados por 32 columnas laterales. Las colas, de 12 metros están diseñadas con efecto efervescente, comenzando en blanco cálido, terminando con un 'full flash' con estelas que se deshacen al pasar. 11 Los espectáculos con música y luces tendrá tres pases diariior a las 18.30, a las 20.00 y a las 22.00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre. El encendido de la iluminación de Navidad de Málaga comenzará a las 18.30 y terminará a las 24.00 horas, aunque los findes de semana (jueves, viernes y sábado) y vísperas de festivo se ampliará el horario hasta las 2.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre las luces no se apagarán hasta las 6.00 horas de la madrugada del día siguiente. Villancicos en la calle Larios "Jingle Bells", de Andre Rieu 'We wish you a Merry Christmas' 'Carol of the bells', de Pentatonix 'Navidad épica' 'Hacia Belén va una burra' También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el año pasado.