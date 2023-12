La Lotería de Navidad reparte suerte en Málaga con dos quinto premios: el 45353 y el 88979. Dos números que dejan al menos 184.000 euros.

Estos han sido madrugadores y sobre las 9:59, los niños de San Ildefonso cantaban el 45353, que ha dejado al menos cinco décimos vendidos en Málaga capital, Torremolinos y Arroyo de la Miel.

Dos quintos premios en la misma administración

La suerte ha vuelto a caer otra Navidad en la administración de lotería de la calle Duque de Rivas, 2 y por partida doble: si el año pasado un comprador anónimo se llevó un décimo del gordo, esta mañana habían caído nada menos que dos quintos premios, el 45353 y el 86007.

"Estamos muy orgullosos, el teléfono no ha dejado de sonar", comenta Raquel Velasco, al frente de esta administración de lotería del Molinillo que abrieron sus padres en 1987.

A su lado está Antonio, cliente del despacho que confiesa: "Vi el número (el 45353) pero no lo compré". Raquel explica que, hasta el momento, no sabía cuánto había vendido de los dos quintos premios. De lo que sí es consciente es de lo raro que resulta ser agraciados dos veces por la lotería de Navidad: "Con lo difícil que ya es dar un premio, dos premios es algo que no se te pasa por la cabeza, salvo en las típicas administraciones de Madrid y Barcelona".

Raquel recuerda que en los últimos cuatro años, en su despacho de loterías han caído "unos 60 premios y esto ya es la puntillita del año".

El 88979 también deja un reguero de al menos 11 décimos premiados con el quinto premio, con seis administraciones que han vendido décimos premiados en Málaga capital y cinco en la provincia.

La administración 51 de Carretera de Cádiz ha sido doblemente premiada. Aquí se han vendido el 45353 y el 88979 de los que se ha vendido una serie, un premio que les ha pillado por sorpresa: "No nos ha dado tiempo a abrir, estamos empezando aún. No sabía que tenemos dos décimos agraciados", afirman.

La Niña, en la avenida de la Constitución del Arroyo de la Miel, vendió un décimo del 45353, trayendo la suerte de nuevo a una administración que ya vendió un tercero y un quinto premio en 2019.

"Hace cuatro años dimos un tercero y un quinto premio. Estamos muy contentos y a ver si todavía que queda sorteo hay suerte y cae algo más", Marta, administradora de La Niña, en el Arroyo de la Miel.

En la administración de El Gato Negro, en la calle Granada,5, Eli, que atiende en la ventanilla, cuenta que de otro quinto premio, el 88979, han vendido una serie completa. "Tenemos una suerte que no se nos despega porque el año pasado ya nos tocó otro quinto premio", subraya a su lado Nicolás Jiménez.

Mientras que Miguel, que también trabaja en el despacho de loterías, cuenta que "raro es el año" en el que no cae "por lo menos un quinto".

Torremolinos, Fuengirola y San Pedro de Alcántara

Ha vuelto la suerte a Los Jazmines en Torremolinos. La administradora, Elena Porras, que lleva 25 años al frente no puede contener la ilusión al contar, poco antes de las 11 de la mañana, que ya ha repartido dos premios de los cuatro primeros de la mañana, el 45353 y el 88979, un décimo de cada, por tanto, 12.000 euros.

"Uno ha tocado a mi grupo de amigas, que viene para acá a celebrarlo. Cuando me han llamado... ¡uf!", confiesa Elena Porras. "El año pasado dimos dos, llevo todo el año diciéndole a los clientes que este año vamos a dar tres. Hemos vendido un poco más que el año pasado, y después de mucho trabajo y muchas horas".

El 01568 ha sido vendido en Fuengirola, en la administración 1 de la localidad malagueña; que ha vendido también el 88979: "La suerte nos acompaña en este sorteo, dimos el año pasado otro quinto, hace tres un segundo y hace cinco otro quinto", afirma Amelia Ramos, responsable de la administración.

En San Pedro Alcántara el despacho de ventas de calle Córdoba también ha sido agraciada con dos quintos premios: el 01568 y el 88979: "Hemos tenido suerte en el sorteo. En 2018 vendimos otro quinto y en 2014 un cuarto", recalca Stephane Gámez, encargado del establecimiento.