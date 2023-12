La Navidad está a la vuelta de la esquina y este año viene acompañada de un repunte de las infecciones respiratorias que, habitualmente, se espera para después de las fiestas. No obstante, el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) que divulga cada semana el Instituto de Salud Carlos III, advierte que los casos, tanto de la gripe como de covid-19, han aumentado en las últimas semanas

En concreto, en la última semana (del 11 al 17 diciembre), la incidencia de las enfermedades respiratorias ha llegado a rozar casi los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Una tendencia ascendente que ya adelantaron los últimos informes, que señalaban un aumento de la positividad de las pruebas de gripe y covid-19 que detecta la Atención Primaria y los hospitales.

De hecho, el indicador de positividad de las pruebas para gripe en pacientes de Atención Primaria ha repuntado en una semana del 13 al 20 %. Un incremento que ha sido ligeramente inferior en el caso del covid-19, que hasta ahora estaba por encima de la gripe, y que ha pasado del 13,3 al 14,3 %.

Andalucía

Aun así, Andalucía está entre las comunidades con menor incidencia, con una tasa inferior a la media nacional, pues se queda en los 459,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 793,9 de toda España. Lo mismo ocurre en los hospitales, donde la tasa global se sitúa en 18,2 casos y, en el caso de Andalucía, es de 13,6. No obstante, a pesar de no estar entre las comunidades con mayor incidencia (Cantabria supera los 1.200 casos), sí que se ha registrado un crecimiento exponencial de los virus en las últimas cinco semanas.

«Está subiendo en todas las provincias», confirma Blanca O’Donnell, facultativa especialista de medicina preventiva del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, que aclara que se trata de un «repunte lógico», teniendo en cuenta que llevábamos tres años de pandemia en los que los virus respiratorios habían tenido menor circulación debido a las mascarillas y medidas de distanciamiento. «Se esperaba que hubiese un repunte antes de lo habitual, que en Málaga suele ser a finales de enero y febrero, y así ha sido», explica la preventivista que confirma que la gripe «se ha adelantado este año».

De hecho, recuerda que por ese mismo motivo las autoridades decidieron este 2023 adelantar la campaña de vacunación e incluso disminuir la edad para ser considerado grupo de riesgo, que descendió de los 65 a los 60 años. Como novedad de la campaña de este año también se incluyó a los fumadores en la vacuna antigripal.

Hospitalizaciones

En cuanto a las hospitalizaciones en Málaga, la doctora O’Donnell, lejos de querer alarmar, señala que se están comenzando a ver casos ingresados por gripe y covid-19. «Claro que está habiendo un aumento, pero hay que tener en cuenta que antes no había», aclara.

Respecto al tipo de gripe más prevalente, la facultativa explica que en las últimas temporadas «siempre circula más la gripe del tipo A que el B», pero subraya que lo realmente importante es que ambos están incluidos en la vacuna, que este año es tetravalente y contiene dos tipos de la vacuna A y dos de la B. «Por eso es especialmente importante que la gente que todavía no se ha vacunado y que está en los grupos de riesgo se vacunen. Y que aquellos que no estén incluidos, pero tengan síntomas, no se pongan en contacto con personas de grupos de riesgo que pueden pasar una gripe mucho más complicada», recuerda la doctora O’Donnell, haciendo alusión a las cercanas cenas de navidad.

Menores de un año

Cabe destacar, que a nivel nacional, el Instituto Carlos III señala que la incidencia de covid-19 en Atención Primaria presenta fluctuaciones al alza y que las mayores tasas se están detectando en niños de menos de un año. En el caso de la gripe, el aumento se manifiesta en todos los grupos de edad.

Por su parte, en el caso de la bronquiolitis, que afecta principalmente a niños de 0 a 5 años y a mayores de 80, el informe apunta que muestra signos de estabilización, aunque “aumenta su pendiente de ascenso”.