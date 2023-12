Málaga es el cuarto polo nacional que más empresas certifica en la Ley de Startups

La Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha certificado ya a más de 530 empresas españolas dentro del proceso abierto el pasado mes de julio para acreditar el carácter innovador y escalable de las empresas emergentes. La provincia de Málaga cuenta ya con 19 compañías certificadas, lo que la convierte en la cuarta de España con más acreditaciones tras Madrid (136), Barcelona (114) y Valencia (38).

A nivel andaluz, Málaga es la primera provincia en certificaciones, con casi la mitad de las solicitadas en toda la comunidad (44). A través de este proceso de certificación las empresas emergentes pueden acogerse a diferentes beneficios, especialmente fiscales, recogidos en la Ley de Startups, que fue definitivamente aprobada a finales del pasado año 2022. El número de solicitantes de esta certificación asciende, hasta el momento, a más de 1.000 empresas.

Las startups que quieran acogerse a estos beneficios deben solicitar su certificación en la web, en un proceso que es «sencillo y gratuito», sin el pago de ninguna tasa, según destaca la entidad. Estas empresas deben desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo escalable.

La lista de empresas certificadas en Málaga la integran, por ahora, las siguientes sociedades limitadas (SL): Cool Earth, Ditital Educa Learning Services, Easychatbot, Froged Technologies, Horus Ingeniería y Software, Keki Artisan Bakery, Located Global, Logistiko Labs, MetamedicsVR, Músicos del Mundo Unidos, Open Broker, Seniority AI, Suprent Spain, Ubora Autoncumso, Urban Sport Experience, Woxi Soluciones Digitales, Ynsat Tech y Zexel Software.

Criterios exigidos

La certificación se basa en el cumplimiento de varios criterios, entre los que destaca la antigüedad de la empresa, que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60% de su plantilla en España. Deben ser empresas de nueva creación o que no tengan más de cinco años de antigüedad. El periodo puede ampliarse a siete años en sectores estratégicos que necesitan más tiempo de maduración (biotecnología, energía o industria, por ejemplo). Las empresas no pueden ser fruto de fusiones, ni cotizar en mercados ni distribuir dividendos.

El certificado las empresas, una vez obtenido, no necesita de renovación. No hay tampoco fecha límite para solicitar la certificación si se cumplan los requisitos que establece la Ley para la misma. Enisa afirma que estar certificada como empresa emergente atrae la financiación privada, ya que es un sello de calidad que los fondos privados están valorando.

Ley de Startups

La «Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes», más conocida como «Ley de Startups», incorpora un importante conjunto de medidas dirigidas a facilitar la creación y crecimiento de estas empresas y a promover la inversión en innovación. Esta Ley pone en marcha instrumentos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes y a reforzar la colaboración público-privada, con el fin de impulsar su crecimiento y de favorecer el establecimiento en España de emprendedores y trabajadores pertenecientes a startups, así como de trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas, conocidos como «nómadas digitales».

Enisa fue elegida por el Gobierno como la responsable de poner en marcha esta certificación, contemplada en la Ley de Startups, gracias a la experiencia en la financiación de pymes y de empresas emergentes. Enisa ha invertido más de 1.290 millones de euros en préstamos participativos distribuidos en más de 8.480 préstamos, que han beneficiado a 7.410 empresas.

La entidad trabaja como instrumento público para el apoyo al emprendimiento innovador, impulsando el avance de las empresas en tecnología e innovación.

«Más allá de nuestro papel como entidad financiadora pública, a través de los préstamos participativos que ayudan a las empresas a iniciar su proyecto o a hacerlo crecer, estamos comprometidos con la transformación económica y social de este país», explica el CEO de Enisa, José Bayón.

Algunas ventajas de estar certificado por Enisa

-Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades al 15%.

-Aplazamientos de deudas tributarias.

-Exoneración de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

-Eliminación de tasas registrales para constituir nuevas empresas.

-Exoneración de la obligación del NIE para inversores extranjeros no residentes.

-Bonificación de tres años de las cuotas a la Seguridad Social para emprendedores autónomos que también trabajen por cuenta ajena.

-Aumento de la deducción por inversión en empresas de nueva creación

-Impulso al desarrollo de entornos controlados de pruebas para validar la viabilidad de nuevos modelos en actividades reguladas

-Facilidades para la prestación de garantías o pagos a cuenta en el caso de concesión de subvenciones.