Patricia Navarro y Dani Pérez se hacen por fin la foto y una vez más discrepan

No existía una fotografía conjunta de las actuales direcciones provinciales del PP y el PSOE y ya la hay. Este lunes sus dirigentes han mantenido una reunión en territorio neutral, en un hotel, envuelta por cierto secretismo para que no acudieran los medios de comunicación y con sus respectivos líderes, Patricia Navarro y Dani Pérez, acompañados de sus principales lugartenientes. Fue en el Parador de Golf de Málaga, comenzó a las cinco de la tarde y antes de las siete ya había finalizado, siguiendo la premisa de no superar las dos horas de duración. Todos se hicieron por fin la foto en una misma mesa pero, una vez más, discreparon.

Por un lado, el líder socialista llegó con su número 2, Pepe Bernal, y dos personas de su máxima confianza vinculadas a la política nacional y la autonómica: la diputada con galones en Ferraz Mari Nieves Ramírez y la parlamentaria andaluza Alicia Murillo. El PP, por su parte, reprodujo algo más la cúpula de su ejecutiva provincial y junto a Navarro estuvieron el secretario general y parlamentario, José Ramón Carmona, el coordinador general y vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, y la diputada nacional por Málaga María del Mar Vázquez.

Como era de esperar, a la salida uno y otro partido dieron a entender que habían estado en dos reuniones diferentes. Para el PP, fue la reunión de la 'Alianza por Málaga' con la que pretenden a unir a todos los partidos para reclamar principalmente inversiones estatales. En cambio, los socialistas prefirieron no ceñirse a este planteamiento y abogaron por "construir entre todos la Málaga del progreso".

Así, el PP le presentó al PSOE en esta reunión entre sus líderes provinciales su propuesta de 'Alianza por Málaga' para que los diputados y senadores malagueños se comprometan a trabajar juntos para que los Presupuestos Generales del Estado contemplen, durante toda la legislatura, inversiones para Málaga en materia de movilidad, infraestructuras hídricas, seguridad o playas.

Los socialistas, en cambio, pusieron prácticamente los mismos problemas encima del tejado de la Junta de Andalucía y le exigieron que actúe contra la sequía y en materia de movilidad, a la vez que añaden otras cuestiones como la sanidad o la vivienda como asignaturas pendientes del Gobierno de Juanma Moreno

'Alianza por Málaga'

El documento de los 'populares' -que además del PSOE recibirán Vox y Sumar- toma como referencia lo acontecido en los años 90, con otra especie de alianza bautizada por los medios de comunicación de la época como 'La hora de Málaga', cuando "los principales dirigentes y cargos públicos en Málaga de los grandes partidos llegaron a una serie de acuerdos para sacar del bloqueo e impulsar una serie de grandes proyectos e infraestructuras que la provincia necesitaba para dar un salto en su desarrollo".

Aquel espíritu de colaboración -que el PP vincula ahora a la llegada del AVE, la estación de Vialia, la ampliación del Aeropuerto o infraestucturas viarias como la hiperronda e importantes autovías y autopistas- es tomado como referencia, a la vez que se establece un paralelismo con la feroz sequía que irrumpió igualmente en aquella época y "conllevó la inversión de miles de millones de pesetas en importantes actuaciones que aumentaron los recursos hídricos de la provincia".

La iniciativa defendida por Patricia Navarro en su encuentro con Dani Pérez insiste en que "son de nuevo necesarias y urgentes grandes inversiones públicas, especialmente por parte del Estado, con la ayuda de los fondos europeos y con la coordinación del resto de administraciones". Así, se mencionan expresamente "inversiones en materia de movilidad, tanto en la red de carreteras que vertebra el litoral como en los transportes públicos, especialmente los Cercanías, los servicios AVE y de Media Distancia y también en el Metro, que lidera la Junta de Andalucía con apoyo financiero del Estado". O se añade que "se está haciendo patente en el actual periodo de sequía que son necesarias las grandes inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional para garantizar el suministro de agua"; y que sin perder de vista el turismo hay que cuidar "el mantenimiento y protección del litoral, con iniciativas para la regeneración de las playas y su defensa ante los temporales, y la seguridad, con una plantilla suficiente de los distintos cuerpos policiales".

Exigencias socialistas

Pese a que este era el pretexto iniciático, el PSOE se llevó sus planteamientos a otro terreno tal y como había avisado en su momento. Así, en el comunicado que envió al salir sus líderes del Parador de Golf, los socialistas exigieron al PP que tome medidas urgentes desde la Junta contra la sequía que sufre la provincia de Málaga, y le pidieron "que decida ya la ubicación para construir la desaladora de la Axarquía y que incremente la capacidad de la de Marbella". Asimismo, reclamaron al Ejecutivo autonómico "un plan de choque en sanidad, un compromiso firme para construir vivienda VPO y actuaciones en materia de educación".

En esta línea, Dani Pérez también puso sobre la mesa la necesidad de "una implicación de la Junta en materia de movilidad, para encargar en el primer trimestre de este año 2024 los estudios para prolongar el metro de Málaga a El Palo y Rincón de la Victoria, encargar la redacción del proyecto para prolongar el metro de Málaga al PTA y Campanillas, impulsar la construcción de la autovía Ronda-Málaga o mejorar la seguridad vial de la A-355 entre Coín y Marbella".

Igualmente, los socialistas trasladaron al PP "una batería de actuaciones en el ámbito de la Diputación de Málaga para que la institución provincial vuelva a estar centrada en su verdadera razón de ser, que es la asistencia a los pequeños y medianos municipios de la provincia". "Entre esas medidas, destacan el aumento del plan de asistencia y cooperación, actuaciones pendientes en las carreteras de la red provincial y el impulso de una red de centros sociales en las comarcas", explicaron.

Una reunión ‘inédita’

A primera vista, con esta reunión ‘inédita’ entre los líderes del PP y el PSOE se ha dado cumplimiento de una misma tacada a dos trámites. Uno de ellos, reciente. Sólo se remonta a dos lunes atrás en el tiempo. Y obedece a ese ‘propósito de Año Nuevo’ que escenificó Patricia Navarro en la sede provincial del PP, el pasado 8 de enero, al proponerle a los socialistas «una gran alianza por Málaga».

Navarro tendió la mano, de salida, para que ambas fuerzas trabajasen juntas y lograsen que la provincia saliese lo mejor parada posible en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y, de forma más soterrada, vino a decir que si nunca se había reunido con su homólogo del PSOE no era por una falta de voluntad suya. Que, en su momento, el adversario había ‘dinamitado’ el deseo del PP de hacerlo. Se refería a una reunión que había sido fijada en octubre de 2022, unas semanas después de su aterrizaje como presidenta provincial del PP. Este era el otro trámite pendiente.

Lo dejó caer y DaniPérez no tardó en coger el guante, aunque le devolvió la acusación con el recado de que fue ella la que canceló la otra cita. Quince meses después, Pérez se prestó a celebrar por fin una reunión. Eso sí, con la condición de que no sólo se hablase de las inversiones en Málaga del Gobierno de Pedro Sánchez, y también se pusiese sobre la mesa la atención que instituciones gobernadas por los populares, como la Junta de Andalucía, prestan a la provincia. Y el PP se mostró dispuesto a sentarse este mismo mes de enero a dialogar «sin líneas rojas», aunque con su ‘alianza’ como prioridad. No obstante, tanto los socialistas como los populares se pidieron la misma reunión a la antigua usanza: con un cruce de cartas en el que planteaban con distintos contenidos el encuentro. Para que quedara por escrito, lo que daba idea de la desconfianza mutua reinante.

Otras fuerzas políticas

Aunque al anunciar su iniciativa de una ‘Alianza por Málaga’ el PP se dirigió únicamente a los diputados y senadores del PSOE, un día después su secretario general, José RamónCarmona, lo matizó y aclaró que se haría extensivo el ofrecimiento «a otros grupos políticos» con representantes malagueños en las cortes madrileñas. Pese a que evitó mencionarlos explícitamente, aquello dio la idea de que le pedirían otras reuniones tanto a Vox como a Sumar para tratar las inversiones para la provincia en los presupuestos que elabora el Gobierno de España.

El pasado viernes, tras una pregunta de los periodistas en la que «por lealtad hacia el PSOE» se negó a dar la fecha de su reunión con Dani Pérez que ya había sido fijada para este lunes, Patricia Navarro también se refirió a más reuniones -inicialmente bilaterales- con otros grupos políticos. Pronunció la palabra ‘Sumar’ pero evitó el término ‘Vox’, aunque se trataba de las otras dos fuerzas con representación a las que se extiende la ‘alianza’.

En este sentido, fuentes de la formación de izquierda confirmaron que para el próximo lunes, 29 de enero, se ha programado otro encuentro entre la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, y Patricia Navarro.Por su parte, fuentes de Vox aseguraron no tener constancia de la existencia de una fecha fijada para una reunión de ese tipo con el PP.