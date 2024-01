La frase hecha del 'año nuevo, vida nueva' podría planear por las relaciones entre las direcciones malagueñas del PP y el PSOE, aunque el cruce de ataques y de reproches mutuo no cesa entre ellos ni cuando se escenifica un intento de acercamiento para "trabajar juntos" por los intereses de los malagueños. Ambos partidos han tenido 'telepatía' y en los tiempos de las nuevas tecnologías se han cruzado sendas cartas -los populares la enviaron por mail y los socialistas la entregaron físicamente- para que sus dirigentes provinciales se reúnan en los próximos días. Guiados por la desconfianza reinante, han optado por el género epistolar durante la misma mañana de enero.

Sin ir más lejos, los populares se adelantaron y anunciaron que mandarían una carta este martes a los socialistas para pedirle oficialmente una reunión "enmarcada en la propuesta de crear una 'Alianza por Málaga' y reclamar al Gobierno central inversiones de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado". Así lo dijo el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, quien insistió en la intención de celebrar este encuentro lo antes posible después de que la presidenta de los populares, Patricia Navarro, rompiese el hielo el lunes y el PSOE se mostrara dispuesto a llevarlo a cabo. Carmona se refirió al envío de una carta del PP al PSOE en torno a las 10.30 horas del martes. Y una hora y media después, al mediodía, el líder socialista Dani Pérez informó en sus redes sociales acerca del registro en la sede provincial de los populares de otra misiva en la que pedía esta misma reunión para "abordar de manera constructiva los principales retos a los que se enfrenta la provincia".

"Es el momento de dejar de lado la confrontación estéril y trabajar de forma conjunta en beneficio de los malagueños y malagueñas. En esa tarea siempre me encontrarán", afirmó Pérez. En el texto de los socialistas se alude expresamente a la sequía, los problemas de movilidad, a la educación o a la sanidad como principales cuestiones a ser tratadas.

Acabo de registrar en la sede del PP una carta para mantener una reunión que aborde de manera constructiva los principales retos a los que se enfrenta la provincia de Málaga.



Es el momento de dejar de lado la confrontación estéril y trabajar de forma conjunta en beneficio de los… pic.twitter.com/DkkbQyYi5F — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) 9 de enero de 2024

Por su parte, José Ramón Carmona recalcó que, aunque la prioridad del PP serán las cuentas estatales para 2024 y así lo reflejan en su misiva, se sentarán a hablar "sin líneas rojas" y con la disposición de abordar todas las cuestiones que atañen actualmente a la provincia. Eso sí, el dirigente popular matizó que se ha recurrido a la fórmula de la carta para formalizar la petición porque "así queda por escrito", lo que da idea de los recelos acumulados en una y otra dirección en los últimos tiempos.

Este cruce de misivas ofrece un capítulo más en la secuencia iniciada este lunes por la presidenta provincial del PP. Tras la reunión del Comité de Dirección, Patricia Navarro tendió la mano a los diputados y senadores socialistas por esta provincia para trabajar en la misma dirección "y que Málaga tenga la presencia que merece en los Presupuestos Generales del Estado".

Instantes después, el secretario general del PSOE, Dani Pérez, le respondió invitándola a mantener la reunión entre ambos que nunca se ha producido, con la condición de que también se aborden cuestiones relacionadas con los incumplimientos de instituciones gobernadas por el PP.

Aunque el PP se dirigió el lunes al anunciar su iniciativa de una 'Alianza por Málaga' únicamente a los diputados y senadores del PSOE, Carmona añadió este martes que se hará extensivo el ofrecimiento "a otros grupos políticos" con representantes malagueños en las cortes madrileñas, lo que dio la idea de que también se le solicitará otras reuniones tanto a Vox como a Sumar para tratar las inversiones para la provincia en los presupuestos que elabora el Gobierno de España.

Una reunión fallida, dos versiones

Sin ir más lejos, entre los dos eslabones malagueños del bipartidismo hay desde hace más de un año una reunión pendiente. Sus actuales líderes, Patricia Navarro y Dani Pérez, nunca se han sentado en la misma mesa a debatir propuestas sobre la provincia, y un intento que hicieron para esta puesta en común en el otoño de 2022 fue cancelado a última hora de forma polémica.

Además, cada formación tiene una versión propia de aquel desencuentro. Patricia Navarro sostuvo que "había fecha lugar y hora para la reunión y quién se encargó de dinamitarlo fue el PSOE de Málaga". En cambio, Dani Pérez se refirió a "dos ocasiones, en la que teníamos ya cita y horas antes siempre el secretario general del Partido Popular nos llamaba diciendo que no podíamos mantener esta reunión".

El relato de los socialistas ha sido posteriormente desechado por el propio secretario general del PP, José Ramón Carmona, quien sostuvo que "sólo hubo una vez" y no dos como señalaba el líder socialista. "El señor Dani Pérez no sé si sigue en Vigo o dónde sigue, pero lo que está claro es que no recuerda bien los hechos; yo solamente llamé una vez, no dos, y en esa ocasión la persona con la que contacté, que era el número dos del Partido Socialista, me dijo que entendía por lo que aplazábamos la reunión, puesto que había habido una falta de lealtad absoluta por parte del Partido Socialista", vino a decir Carmona.

El dirigente popular recordó que decidieron no acudir porque la misma mañana del día fijado "hubo unas descalificaciones graves" contra la alcaldesa del PP en Marbella, Ángeles Muñoz. "Creo que era un intento de reventar la reunión, no tenía sentido ir a una reunión en la cual ya íbamos con una tempestad levantada por el Partido Socialista en manera de acusación totalmente torticera; si se quiere tener la reunión, se puede tener y si se quiere torpedear, se puede torpedear, somos mayores de edad para jugar a trileros políticos", subrayó Carmona.

Críticas de Vox

El ofrecimiento estratégico al PSOE escenificado el lunes por el PP de Málaga para una 'Alianza por Málaga' ha suscitado reacciones entre los dirigentes malagueños de otras fuerzas políticas. Fue, por ejemplo, el caso del presidente provincial y parlamentario andaluz de Vox Antonio Sevilla, quién horas después del anuncio de Patricia Navarro arremetió con dureza contra la formación de centro-derecha.

Qué tiene que tratar el PP con el PSOE para tantas citas, desencuentros, indirectas, vídeos con dedicatorias…



El PP buscando “una gran alianza por Málaga”, precisamente con los diputados socialistas que han votado a favor de los independentistas catalanes y en contra de los… pic.twitter.com/CUtc5gkSNj — Antonio Sevilla 🇪🇸 (@antsev) 8 de enero de 2024

Sevilla se preguntó en sus redes sociales "qué tiene que tratar el PP con el PSOE para tantas citas, desencuentros, indirectas, vídeos con dedicatorias…".

"El PP buscando 'una gran alianza por Málaga', precisamente con los diputados socialistas que han votado a favor de los independentistas catalanes y en contra de los malagueños", criticó Sevilla sin perder de vista los pactos que hicieron posible la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.