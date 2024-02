Los vecinos de La Roca denuncian falta de seguridad cuando juega el Málaga CF

Los vecinos de La Roca, el barrio colindante al estadio de la Rosaleda, denuncian una grave falta de seguridad cada vez que juega el Málaga y que se ha ido agravando en los últimos partidos.

Los residentes sostienen que grupos ultras -la mancomunidad general de propietarios señala directamente al Frente Bokerón- se dan cita en la barriada hasta 12 horas antes del encuentro para consumir alcohol, drogas, tirar bengalas y orinar en la calle, siendo el punto de encuentro principal la plaza ubicada entre las calles Poeta Salvador Ibarra España y Poeta Agustín Serrano.

"Esto lo llevamos padeciendo muchísimo tiempo, muchos años. Ahora se ha agravado hasta tal punto que es muy peligroso lo que está ocurriendo aquí porque tenemos las viviendas a muy pocos metros de donde se tiran petardos, bengalas, cohetes... Aquí se consume droga, alcohol y no solo una hora antes del partido", denuncia el vicepresidente de la mancomunidad general de propietarios de La Roca, Antonio Delgado. "Hay días que los orines que hacen en las esquinas llegan aquí a la plaza, porque son muchas horas las que están aquí cantando, brincando, molestando a los vecinos. Puede haber enfermos que no tienen por qué soportar eso tantísimo rato y la pena es que no hay un policía que venga aquí".

Concentraciones en La Roca previo a un partido del Málaga. / L.O.

Los vecinos temen que el uso de pirotecnia, como ocurrió en el partido contra el CD Castellón, pueda acabar provocando un incendio que afecte a las viviendas, ubicadas a menos de 10 metros de la plaza donde se producen las mayores concentraciones.

"Los setos están medio secos, si eso se le prende fuego con una vengala, con un cohete, se le prende fuego a los árboles, cuando aquí lleguen los bomberos han ardido unos pocos de bloques. ¿No se le puede poner remedio a esto?", ha continuado Delgado, que ha lamentado que han trasladado en varias ocasiones este problema al Ayuntamiento de Málaga sin obtener respuesta. "Es una pena que tengamos que llegar a un extremo de que haya algo muy grave para que las autoridades tomen un poco de conciencia sobre esto".

PSOE

El PSOE ha anunciado esta mañana que llevará este problema a la Comisión de Seguridad de este mes para solicitar la implicación de consistorio y, además, ha adelantado que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, "está a disposición de los vecinos" para mantener una reunión.

Reunión del PSOE y los vecinos de La Roca. / L.O.

"Aquí se está generando los días de partido una situación de inseguridad y de ordenanza de convivencia pública, por tanto, tienen que actuar tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Málaga", ha señalado el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, tras reunirse con los vecinos afectados. "Exigimos que el ayuntamiento tome medidas, que en materia de convivencia, que son competencia exclusiva municipal, actúen también".

Pérez ha recalcado que en el barrio se producen "situaciones de botellón, de menudeo con drogas y hay una situación que no se puede permitir en la vía pública". A lo que ha añadido: "Y lo más importante es que los vecinos no se pueden sentir inseguros en su barrio".