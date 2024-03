El foro Transfiere reune la próxima semana en Málaga a más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+i

El foro Transfiere reunirá a más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+i en su edición de 2024, que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, y reunirá a profesionales procedentes de más de una veintena de países. La presentación del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación a medios y agentes del sistema nacional de la innovación ha tenido lugar este lunes en la sede madrileña del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Al acto han acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Teresa Riesgo; el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, y la vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha y secretaria ejecutiva de Crue I+D+i, Ángela González.

Transfiere, que alcanza su decimotercera edición, tiene como objetivo visibilizar a las empresas como pilar del desarrollo innovador. Este año se añade la iniciativa ‘Transfiere Tracciona’, que suma la innovación de las empresas, los organismos intermedios de la innovación, la academia y las administraciones públicas para impulsar las sinergias y la colaboración público-privada y privada-privada.

El foro quiere mostrar así su capacidad para traccionar la economía del conocimiento, con especial protagonismo de los organismos intermedios de la innovación con la participación de los clústeres, plataformas, parques, centros e institutos tecnológicos.

Destaca la presencia de la Agencia Estatal de Investigación, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Asociación Nacional de CEEI (ANCES), la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), la Federación Nacional de Clusters y AEIs (FENAIC), Innova-IRV Instituto Ricardo Valle de Innovación, la International Association of Sciencie Parks and Areas of Innovation, o el programa de ideación y aceleración de startups APTENISA.

Cultura de la innovación

El alcalde de Málaga ha subrayado la importancia de que "la cultura de la innovación sea una realidad" y la necesidad de que en el proceso de transmisión del conocimiento "se impliquen los organismos intermedios, que son los que soportan el peso de este proceso”.

De la Torre ha añadido que Málaga hace un gran esfuerzo en resultar una ciudad atractiva para este tipo de foros y en consolidar las iniciativas ya realizadas y animó a "comunicar todos estos aspectos porque la comunicación es vital".

Por su parte, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo ha indicado que Málaga es “un ejemplo de ecosistema de innovación exitoso, no sólo nacional sino a nivel europeo” y añadió que el compromiso con el foro es “muy amplio” y se extiende a otros ministerios. Para Riesgo, es “esencial” transmitir a la sociedad los esfuerzos realizados en “transferencia, emprendimiento, nuevos espacios públicos e innovación para la transformación social”.

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, ha apostado por “conectar ciencia y empresa” para lo cual el foro ofrece “una oportunidad única”.

La vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha y secretaria ejecutiva de CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), Ángela González, explicó que el “objetivo principal” de este organismo al participar es “movilizar a la academia y movilizar a los investigadores”. Se trata de un colectivo de 160.000 personas que “trabajan todos los días para generar conocimiento y valor para la sociedad”.

Ya están registradas más de 75 startups en las diferentes propuestas, entre ellas la Open Call for Deep Tech Start-ups, coordinada junto a la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN).

Participarán también más de 40 inversores con una agenda específica que les permitirá conocer de primera mano los proyectos de las emergentes participantes o los 28 prototipos expuestos en la zona expositiva, que serán presentados por grupos de investigación y filiales en el espacio ‘Research Center’.

La academia estará representada a través de 48 universidades del territorio nacional, impulsadas por la colaboración con CRUE, que anualmente convoca a los grupos de investigación de las universidades españolas a través de Red OTRI para posibilitar la transferencia de conocimiento.

La Universidad de Amberes será la entidad académica internacional invitada este año y, junto a ella, tendrán presencia expertos de otras universidades extranjeras como la de Algarve (Portugal) o Concepción (Chile).

Más de 440 expertos participarán en el ‘International Innovation Programme’, que ofrece más de 80 paneles y presentaciones especializadas en cinco espacios principales -Ágora, Science Room, Innovation Room, Research Center y Andalucía Knowlege-.

Las áreas temáticas girarán en torno a la territorialidad de la innovación, la soberanía del dato, la compra pública de innovación (CPI), el emprendimiento y la innovación abierta, la inversión y financiación, así como la comunicación y divulgación científica.

Por otro lado, se celebra el IX Premio de Periodismo Foro Transfiere de apoyo a la comunicación científica, tecnología e innovación, que reconoce las mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación y que este año ha recibido 26 trabajos.