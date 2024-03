Los letrados del SAS amenazan con una huelga indefinida

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha reunido hoy con el comité de huelga de los letrados del SAS, que, hace dos semanas, anunció la convocatoria de una huelga indefinida para el próximo 1 de abril. El encuentro, en el que también han estado presentes representantes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha transcurrido sin llegar a ningún acuerdo.

Por parte del SAS, se han comprometido a enviar la documentación de la reunión por escrito para que los letrados puedan trasladar la propuesta a sus compañeros y proceder a tomar una decisión, según ha informado uno de los juristas a este periódico. Asimismo, según fuentes de la Consejería de Salud, se ha transmitido al comité de huelga “el interés” de la Administración andaluza por resolver este conflicto “por la vía del diálogo y del trabajo colaborativo de todos los órganos de dirección implicados”.

Llegar hasta esta reunión no ha sido fácil, ya que, desde que los letrados anunciaron la convocatoria de huelga indefinida el pasado 12 de marzo, tuvieron que esperar más de diez días a que la Consejería de Salud diese un paso adelante y convocase la reunión para este lunes 25 de marzo. De hecho, la cita no se concretó hasta que el pasado viernes 22 de marzo el colectivo volvió a emitir otro comunicado denunciando que el SAS estaba incumpliendo con su obligación de negociar con ellos. Ese mismo viernes al mediodía fijaron la fecha.

Origen de la huelga

La convocatoria de huelga indefinida, que, por ahora, sigue en pie y comenzará el próximo 1 de abril, es el resultado, según los letrados, del “fracaso” de las numerosas gestiones e intentos llevados a cabo por parte del colectivo con las autoridades competentes para intentar que destinen la asignación presupuestaria necesaria para reforzar sus Servicios Jurídicos y asegurar un asesoramiento jurídico de calidad.

En concreto, lo que el colectivo demanda es la aprobación definitiva de un nuevo Decreto de Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud que permita modificar y actualizar la estructura organizativa de la Asesoría Jurídica para dotarla de “una organización y medios más acordes” al nivel de responsabilidad asumida por los letrados de la Administración Sanitaria.

Se trata de una reivindicación que llevan más de cinco años reclamando, ya que defienden que la norma vigente, que data del año 2005, ha quedado “obsoleta”. “Hace cinco años se inició su tramitación, pero siempre se queda parada en Hacienda porque no lo incluyen en las leyes de presupuestos con la partida de dinero necesaria para poder sacarlo adelante”, explica a este periódico uno de los 41 letrados en activo.

Promesas incumplidas

Como prueba de ello, denuncian que de los 14.246 millones de euros del nuevo presupuesto destinado a Sanidad (la cifra más alta de la historia en Andalucía), “ni un solo euro se ha invertido en mejorar la asistencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud”, a pesar de que existe un compromiso por parte de la Consejería de Salud, y de haber trasladado al ciudadano que “este problema estaría solucionado en un mes”.

“La sorpresa llegó en septiembre, cuando salió el proyecto de la Ley de Presupuestos y vimos que no estaba. Se nos dijo posteriormente que se iba a arreglar y que no nos preocupásemos, pero dos meses más tarde, cuando terminó la tramitación de la Ley de Presupuestos, otra vez no salió adelante”, afirma uno de los abogados de la Administración, que subraya que se les había prometido, verbalmente, que este año el Decreto saldría adelante.

Por ese motivo, insisten en que la convocatoria del paro indefinido llega tras haber agotado antes todas las demás vías, pues aseguran que este proceso “también es muy desagradable para nosotros”. De hecho, el pasado diciembre tomaron la decisión de no asumir ningún nuevo caso de agresión verbal que sufra un profesional del SAS en su puesto de trabajo y limitarse a las agresiones físicas como dicta el actual Decreto, como una señal de protesta ante la “situación de abandono” y como medida de presión para intentar actualizar la norma.

Más trabajo, mismas condiciones

Actualmente, los 41 profesionales del cuerpo aseguran encontrarse “desbordados” y “hasta arriba de trabajo”, ya que no son suficientes para asumir la carga de trabajo existente, que, además se ha ido incrementando en los últimos años, tanto por el covid-19, que ha generado un gran número de demandas y problemáticas, como por la asunción del SAS, el pasado enero de 2022, de las cinco Agencias Públicas Sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias, que pasaban a tener que ser gestionadas también por estos profesionales.

Los letrados aseguran que su situación se agravó especialmente a partir de esta decisión, ya que se “incrementaba exponencialmente” el volumen de trabajo de las Asesorías Jurídicas en las ocho provincias, pero sin que aumentase en consonancia el número de trabajadores, los incentivos, estructura o las condiciones de trabajo. Según señalaron en un comunicado, la falta de medios y la “estructura obsoleta que no se actualiza desde hace casi veinte años”, les lleva a prestar sus servicios en “condiciones lamentables”, afectando negativamente a la situación de la sanidad pública andaluza.

“Es necesario una nueva organización porque ahora mismo hay compañeros que desarrollan funciones que no les corresponden. Por ejemplo, un compañero está como coordinador de un área sin que ese puesto esté siendo retribuido, porque no estaba previsto”, apunta un letrado, que insiste en la necesidad de actualizar todas sus funciones y hacer ciertas mejoras salariales para que el cuerpo sea más atractivo y la gente quiera presentarse a las oposiciones. En este sentido, señala que las malas condiciones han generado una “fuga muy importante de talento”, que ha provocado que en los últimos dos años nueve trabajadores abandonen su puesto de trabajo.

Compromiso del SAS

Tras la reunión de este lunes, desde el SAS han asegurado que el objetivo del Gobierno andaluz “es ordenar y regularizar el funcionamiento vía Decreto de este cuerpo recién creado, el 14 de diciembre de 2023, por la Ley de Función Pública”. En este sentido, destacan que se ha traslado al comité “el interés de la Administración por trabajar en aspectos de su estructura, organización y funciones”.