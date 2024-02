Málaga pierde un médico cada dos días

Cada año Málaga pierde más de un centenar de médicos que deciden irse a ejercer a otra provincia o, incluso, a otro país. En total, en 2023, 152 profesionales se dieron de baja como colegiados para trasladarse a otra ciudad, lo que significa que, aproximadamente, cada dos días y medio un médico abandona la provincia, según los datos proporcionados por el Colegio de Médicos de Málaga.

La mayoría de los facultativos que se marchan optan por quedarse en territorio nacional. En concreto, Barcelona y Cádiz fueron los principales destinos escogidos por los médicos que dejaron la provincia malagueña el año pasado. No obstante, desde el Colegio de Médicos aclaran que los traslados estuvieron «bastante repartidos», siendo Madrid y Granada otras de las provincias más elegidas.

Aunque la emigración al extranjero se ha ido ralentizando, cada año un pequeño porcentaje de facultativos aún deciden probar suerte cruzando las fronteras. En el caso del año pasado, de los 152 médicos que se marcharon, el 16% eligió otro país como destino. No obstante, cabe destacar que de esos 24 profesionales que dejaron España, 16 eran de nacionalidad extranjera.

Mejores condiciones económicas

El principal atractivo de los países extranjeros no es otro que las condiciones económicas que, en algunos destinos europeos, duplican, o incluso triplican, los salarios nacionales, según afirma el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que subraya que en ciertos países «las condiciones de trabajo están muy reguladas». Aun así, el presidente, basándose en su experiencia, asegura que la mayoría de médicos que se van tienen en mente volver a España y, «a la menor oportunidad», regresan.

«Es muy duro adaptarse. Puedes ganar dinero, tener unas condiciones laborales muy buenas, hacer currículum… pero luego vivir en Suecia, Noruega o Irlanda, con el clima o el carácter, supone una serie de factores que, según lo que he visto, pocos son los que de una forma definitiva se quedan un periodo largo de tiempo», reflexiona el doctor Navarro.

Concentración de médicos y sanitarios en la puerta del Hospital Regional de Málaga / Álex Zea

En cuanto a los médicos que emigraron a otra provincia, el presidente del Colegio apunta que el primer factor a tener en cuenta es que un gran número de ellos lo hicieron para retornar a su lugar de origen. «Muchos vienen aquí a hacer la especialidad, pero no son de Málaga, sino que son de Valencia, Barcelona o Ciudad Real, pero han cogido la plaza aquí de MIR. Y, aunque algunos afortunadamente se han habituado muy bien a Málaga y se quieren quedar, otros quieren regresar a su ciudad con su familia, su novia y su hábitat normal», apunta.

Migración entre provincias

Aun así, reconoce que las condiciones económicas también son uno de los principales motivos por los que los facultativos abandonan la provincia en busca de mejores contratos. «Si aquí se le ofrece un contrato de mes en mes y en otra zona de España o Andalucía le ofertan un contrato de una duración de un año, pues claro tú buscas tu seguridad. Y, si encima las condiciones económicas son mayores, pues te vas», señala el doctor Navarro, que insiste en la importancia de adaptar las plazas y ofrecer contratos atractivos, tanto en condiciones económicas como laborales, para tratar de retener a los residentes y que quieran quedarse a ejercer en la provincia.

Manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado 25 de marzo. / Gregorio Marrero

«El residente tiene que ver que tiene posibilidades de trabajar en su hospital o en Atención Primaria con un contrato atractivo, tanto de dinero como de tiempo. Y no con un contrato de meses», recalca el presidente del Colegio de Málaga. En total, desde 2019, 742 médicos se fueron de Málaga a otra provincia o emigraron al extranjero.

A pesar de que esta ‘fuga’ de especialistas afecta al número de médicos en activo con los que cuenta la provincia malagueña, el doctor Navarro asegura que el principal problema al que se enfrenta la sanidad malagueña es la edad del colectivo y el volumen de profesionales que se encuentran cerca de la jubilación.

El problema de las jubilaciones

Este año, por ejemplo, 257 médicos colegiados en Málaga van a cumplir ya los 65 años, lo que significa que se encuentran próximos a poder retirarse, sin haber recambio suficiente a corto plazo debido a una falta de planificación en cuanto al número de profesionales que se jubilan y los que entran en el mercado laboral. En total, según el último Informe de Demografía Médica en Andalucía 2022, en Málaga, 3.068 médicos en activo tienen más de 55 años.

«Hay un desfase porque no se ha estudiado de una forma clara los médicos que nos jubilamos con los médicos que se incorporan. Y eso hay que hacerlo de una forma retrospectiva. Ver los médicos que van a faltar en España y adaptar las plazas MIR», explica el doctor Navarro, que incide en que no solo hay que adaptarlas de forma cuantitativa, sino también cualitativamente, es decir, teniendo en cuenta las especialidades y las necesidades de cada región.

«De esa manera no faltarían especialistas concretos como anestesistas, médicos de familia o pediatras», afirma el presidente del Colegio, que lamenta que esta situación no se haya previsto «mucho antes». Asimismo, recuerda que otro factor importante a tener en cuenta es que la población irá creciendo debido a que, afortunadamente, las personas cada vez fallecen más tarde. De manera que, a la hora de ajustar las plazas, insiste en que no solo hay que pensar en los médicos que se jubilan, sino que también habrá que tener en cuenta la necesidad de ampliar el número de plazas debido a esta serie de circunstancias.