Las mujeres médicos de Atención Primaria son las principales víctimas de las agresiones a sanitarios

Los médicos no están seguros en las consultas, especialmente las mujeres que ejercen en Atención Primaria, que, según los datos ofrecidos por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Málaga (SMM), son las principales víctimas de las agresiones contra los sanitarios. Una tendencia creciente, como confirman ambas instituciones, que no tiene perspectiva de frenar si no se aplican las medidas necesarias.

Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios, que se celebra este martes 12 de marzo, el Colegio de Médicos y Sindicato han querido aprovechar, no solo para ofrecer un balance de la situación, sino para exigir a las administraciones que implementen las medidas de seguridad en los centros de salud y urgencias de los hospitales de la provincia.

Málaga, líder en agresiones

Los datos hablan por sí solos. Málaga se alza como la provincia andaluza con más agresiones a médicos, con 39 casos registrados durante el año 2023, lo que supone un incremento del 77% respecto al año 2022, según los datos de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga. Una cifra muy alejada del resto de provincias, como Cádiz que, con 25 agresiones, ocupa el segundo puesto, y Sevilla, con 18, el tercero.

La gravedad aumenta si se toman como referencia los datos ofrecidos por el SMM, que cifra las agresiones en 304, respecto a las 268 del año anterior. En el caso del Sindicato, a la hora de registrar las agresiones incluyen tanto las del personal sanitario como de gestión y servicio.

El balance de los datos revela también que las agresiones son principalmente hacia las facultativas. De las 39 agresiones registradas por el Colegio de Médicos, 32 fueron contra médicas, lo que significa que representan el 82% del total de los ataques que tuvieron lugar en los centros sanitarios malagueños. Asimismo, desde el Colegio han advertido que un 40% de las mujeres agredidas tenían menos de 35 años y que el perfil del agresor suele corresponder a un varón que resulta ser un paciente no programado (urgencias) con una edad comprendida entre los 40 y 60 años.

Perfil del agresor

“Existe una vulnerabilidad social, pues vemos que el agresor suele ser un varón que no acepta el cambio de rol de la mujer. Entonces cuando la mujer, que es la que tiene el poder clínico en ese momento, lo ejerce, no lo soporta y contesta con una agresión”, ha apuntado el secretario general del Colegio de Médicos y psiquiatra José Miguel Pena Andreu, que ha advertido que, “por desgracia”, esta realidad irá aumentando, ya que la cada vez son más las mujeres médicas y, por tanto, "el riesgo aumenta".

El especialista también ha explicado que las víctimas pueden sufrir trastornos de estrés postraumático que puede transformarse a su vez en un fenómeno de ansiedad y depresión, dos patologías ante las que las mujeres son más vulnerables y que, “por razones que se nos escapan”, tienen hasta el doble de probabilidad de padecerlas. Por ello, el Colegio, además de contar con un Teléfono de Atención Urgente, disponible todos los días del año, pone a disposición de las víctimas un servicio de apoyo psicológico, atendido por el doctor Pena. “Imagínese irse a trabajar todos los días con el miedo a que pueda ser amenazado o agredido”, ha destacado el presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro.

Violencia más verbal que física

Según los datos del Colegio, la violencia en las consultas este año ha sido más verbal que física, ya que las amenazas y coacciones (lesiones psíquicas) representan el 85% de las denuncias. Respecto a las bajas laborales, el doctor Navarro ha apuntado que solo cuatro profesionales se dieron de baja tras el incidente. Asimismo, el presidente ha revelado que casi la totalidad de los casos se dieron en la sanidad pública, principalmente en Atención Primaria (16 casos de los 39) seguido de las urgencias hospitalarias (11 de los 39).

Dentro de Málaga, el Distrito Málaga Guadalhorce va a la cabeza en cuanto a número de agresiones, según los datos del Sindicato Médico, que también señalan que los centros de salud que concentran mayor número son el de Portada Alta y La Roca. Ambas instituciones han advertido que todas estas cifras se corresponden a las agresiones comunicadas, que “son una mínima parte de las reales, por lo que nos encontraríamos con unas cifras verdaderas muy superiores a las que estamos exponiendo”, ha afirmado la delegada de Prevención de Riesgos Laborales del SMM, la doctora Teresa Valle.

Medidas

“Los médicos y médicas de Málaga no estamos seguros en las consultas. Esto tiene que terminar”, ha sentenciado el presidente del Colegio, que ha recordado la importancia de aprobar la Ley Contra Agresiones al Personal Sanitario que está avanzando en Andalucía. Como medidas para mejorar la seguridad de los profesionales, proponen que las agresiones que tengan lugar en la sanidad privada también sean tipificadas como delito de atentado, tal y como sucede en la pública; que la atención sanitaria del agresor se dé en otro centro diferente donde cometió el delito, imposibilitando así que sea atendido en el futuro por el profesional al que agredió; cursos de reeducación obligatorios y sanciones económicas y administrativas a los agresores.

Respecto a la Ley, el presidente Navarro ha asegurado que desde el Colegio están insistiendo en que se incluyan estas medidas, pero que aún no se ha promulgado dicha ley, ni les han solicitado más reuniones. Por su parte, el presidente del SMM, Antonio Martín, ha denunciado que, mientras no se cree y apruebe un presupuesto económico, no se podrán llevar a cabo las medidas ya contempladas en el Plan de Agresiones de la Consejería, "que siguen sin aplicarse".

En este sentido, han alertado que, a día de hoy, muchos centros de salud y consultorios de la provincia continúan sin personal de seguridad, cámaras de vigilancia, vías de escape adecuadas en las consultas o botones antipánico. “En los centros 24 horas de fuera de la capital no tienen seguridad, cuando en cualquier oficina municipal de Diputación o del Estado, sí que hay, nos controlan con el DNI y nos hacen pasar por un arco”, ha lamentado el presidente del SMM, que ha exigido a la Administración que lleve a cabo las medidas prometidas en su momento para mejorar la seguridad de los sanitarios.