Exposición en La Coracha de Pablo Little

Hasta el 7 de abril, AC Málaga presenta en la segunda planta de la sala expositiva de La Coracha la exposición individual ‘Keep it Cute’ del artista cordobés Pablo Little, comisariada por Fernando Francés. En su obra, Little utiliza una iconografía propia, única y reconocible. A través de un equilibrio entre lo adulto y lo infantil, entre la madurez y la ingenuidad muestra un universo propio, en el que la inocencia se destaca a través de dibujos en los que predominan el blanco y negro o esculturas de colores vivos. Pablo J. Rodríguez crea el seudónimo de Pablo Little como un alter ego, consecuencia de la necesidad de escapar de una sociedad en la que el ritmo estrepitoso e irritante sofoca al niño interior que lleva dentro.